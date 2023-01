Szefowa komisji obrony Bundestagu: We wschodniej Ukrainie nie ma teatru Bolszoj, są żołnierze, którzy mordują. Historia patrzy na nas

Przewodnicząca komisji obrony w niemieckim Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann wezwała do zerwania z "folklorystycznym wyobrażeniem" o Rosji. - We wschodniej Ukrainie nie ma baletu Bolszoj, który tańczy "Jezioro Łabędzie". Są tam żołnierze, którzy mordują, gwałcą, porywają i robią wiele innych okropnych rzeczy - mówiła. Wcześniej ostro skrytykowała odkładaną przez niemieckie władze decyzję o przekazaniu czołgów Ukrainie.

Wezwała do zerwania z "folklorystycznym wyobrażeniem" o Rosji. - We wschodniej Ukrainie nie ma baletu (teatru) Bolszoj, który tańczy "Jezioro Łabędzie". Są żołnierze, którzy mordują, gwałcą, porywają i robią wiele innych okropnych rzeczy, także torturują - przypomniała Strack-Zimmermann, cytowana przez agencję dpa.

Strack-Zimmermann: historia patrzy na nas

- Dobrym sygnałem byłoby dać partnerom zielone światło - dodała, odnosząc się do gotowości krajów takich jak Polska, aby wysłać do Ukrainy Leopardy 2 produkcji niemieckiej, na co jednak potrzebują zgody Berlina.