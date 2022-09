Szef gangu zabity w Ukrainie. Rosjanie wcielili go do armii, obiecując ułaskawienie

Według rosyjskich mediów Igor Kusk stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej z Tatarstanu. W 2015 roku został uznany za winnego wielu przestępstw, w tym morderstw, i skazany na 23 lata pozbawienia wolności. Wyrok odsiadywał w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jak przekazała rosyjskiej "Business Gazieta" jego żona Irina, po wybuchu wojny w Ukrainie Kusk napisał list do czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, w którym zwrócił się do niego z prośbą o pozwolenie na dołączenie do armii.