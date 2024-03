Jeśli Putin odniesie tu sukces, nie zatrzyma się - ocenił szef Pentagonu Lloyd Austin, mówiąc o Ukrainie. Sekretarz obrony USA, przemawiając przed Kongresem, ocenił, że prezydent Rosji "będzie nadal podejmował bardziej agresywne działania w regionie". - Całkiem szczerze, jeśli Ukraina upadnie, to naprawdę uważam, że NATO będzie walczyło z Rosją - dodał.

- Wiemy, że jeśli Putin odniesie tu sukces, nie zatrzyma się - powiedział Austin. - Będzie nadal podejmował bardziej agresywne działania w regionie. I inni przywódcy na całym świecie, inni autokraci, przyjrzą się temu i będą zachęceni faktem, że tak się stało, a my zawiedliśmy w tym, że nie udało nam się wesprzeć demokracji - dodał.

Szef Pentagonu: jeśli Ukraina upadnie, NATO będzie walczyło z Rosją

Jak opisuje Newsweek, szef Pentagonu mówił później również, że "kraje bałtyckie - Łotwa, Litwa i Estonia - będą szczególnie podatne na przyszłe ekspansjonistyczne ambicje Putina". "Wszystkie trzy kraje są członkami NATO, co oznacza, że Rosja atakując dowolny pojedynczy naród, w zasadzie wypowiedziałaby wojnę całemu sojuszowi strategicznemu" - napisał portal.

- Jeśli jesteś krajem bałtyckim, naprawdę martwisz się tym, czy nie jesteś następny - powiedział Austin. - Oni znają Putina, wiedzą, do czego jest zdolny. I całkiem szczerze, jeśli Ukraina upadnie, to naprawdę uważam, że NATO będzie walczyło z Rosją - dodał.

Pomoc dla Ukrainy. "Nasi sojusznicy są zaniepokojeni"

- Nasi sojusznicy są zaniepokojeni przesłaniem, które wysyłamy - ocenił szef Pentagonu. - Z pewnością wpłynęło to na morale ukraińskich żołnierzy. Jeśli będziemy dalej podążać tą drogą, będzie to prezent dla Putina, a na pewno nie chcemy, aby tak się stało - dodał.

- Gdy inni na to spojrzą, zaczną kwestionować to, czy jesteśmy niezawodnym sojusznikiem lub partnerem - mówił. Ocenił, że "to jest również dla nas bardzo niepokojące".