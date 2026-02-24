Czarnobyl. Ostatnia wojna samosiołów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Wiktor Łukianenko był ostatnim mieszkańcem osiedla Poliske. Mieściło się w linii prostej niespełna 60 kilometrów od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Po katastrofie nikt nie myślał o jego ewakuacji. Tę zarządzono w promieniu 30 kilometrów wokół bloku IV, w którym doszło do wybuchu.

Łukianenko był aptekarzem, zaraz po katastrofie robił płyn Lugola i woził likwidatorom do Prypeci, gdzie walczono ze skutkami awarii. Jego żona z kolei starała się znaleźć domy dla ewakuowanych. 10 lat po katastrofie okazało się, że skażenie w Poliske jest wyższe niż dopuszczalne normy. Wtedy i stamtąd wysiedlono ludzi.

Po katastrofie w Czarnobylu ewakuowano 96 miejscowości, w których mieszkało 145 tysięcy osób. Napromieniowani.pl

Wiktor został. Na emeryturze był zapalonym pszczelarzem. Kiedy jeszcze żyli inni, pomagał im. Miał swoją Ładę, którą jeździł poza strefę i załatwiał, co było trzeba.

Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, był już sam.