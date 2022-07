Sytuacja w Donbasie. Były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego do spraw Rosji o dalszym przebiegu inwazji

Ponad dwa miesiące po tym, jak rosyjska inwazja przeniosła się niemal wyłącznie na teren wschodniej Ukrainy , Rosja - po serii powolnych i kosztownych, ale systematycznych postępów - kontroluje niemal cały obwód ługański i ponad połowę obwodu donieckiego. Według Jeffreya Edmondsa, byłego analityka wojskowego CIA i eksperta do spraw rosyjskiego wojska, obecny stan posiadania Rosji może być blisko maksimum tego, co jest w stanie osiągnąć Moskwa.

"Jednym z głównych problemów Rosjan jest po prostu brak ludzi"

- Jednym z głównych problemów Rosjan jest po prostu brak ludzi. Moskwa ma duże problemy z rekrutacją kolejnych żołnierzy, by uzupełnić ponoszone straty. W rezultacie nie ma wystarczających zasobów ludzkich, by prowadzić znaczące manewry, dzięki którym mogłaby dokonać jakichś znaczących przełomów - ocenił Edmonds w rozmowie z PAP. Jego zdaniem duży wpływ na to miała porażka Rosji w pierwszej fazie inwazji oraz brak przygotowania - politycznego i operacyjnego - do wojny, co przełożyło się na niskie morale wśród rosyjskich żołnierzy.