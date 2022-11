Chersoń wrócił pod kontrolę Ukrainy. Mieszkańcy świętują, armia ukraińska zapowiada dalsze działania

czytaj dalej

Serhij Melnyczuk, redaktor naczelny projektu "Ukraiński świadek", opowiadał w TVN24 w rozmowie z Ołehem Biłeckim, że to inicjatywa ukraińskich dziennikarzy, która zrodziła się tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Jej głównym celem jest pokazywanie tego, co dzieje się na froncie. - Musimy to wszystko dokładnie dokumentować. Dla przyszłych pokoleń, dla dzieci naszych dzieci. Aby oni wszyscy wiedzieli jak wyglądała wojna, jak wyglądało barbarzyństwo Rosjan - powiedział Melnyczuk.