Generał Waldemar Skrzypczak o aktualnej sytuacji na froncie w Ukrainie

- Ukraińcy mieli do czynienia w tej kontrofensywie z pododdziałami osłony i logistycznymi, które ewakuowały wojska pierwszej armii do rejonu Kurska - dodał. - W związku z tym nie było tu takich wojsk, które mogłyby organizować obronę - stwierdził.

Generał o "dwóch przyczółkach", z których Ukraińcy mają nadzieję rozwijać pozycje

Mówiąc o planach strategicznych Rosji, generał ocenił, że "Rosjanie robią wszystko, żeby mieć nowe siły do tego, aby przejść do obrony na całym froncie, by nie dopuścić do kolejnej kontrofensywy". - Moim zdaniem głównym celem Rosjan jest w tej chwili utrzymanie za wszelką cenę terytoriów, które opanowali i stworzenie warunków do tego, aby do tej wojny dotarły nowe odwody - dodał.