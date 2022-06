Generał Skrzypczak o sytuacji na froncie: dwa wydarzenia wpłyną na dalszy los wojny

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Sytuację na froncie analizował w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Ocenił, że na dalszy bieg wojny wpływ będą miały dwa kluczowe wydarzenia. - I to wcale nie wydarzenia rozgrywające się w łuku donbaskim, a głównie to, co się dzieje na kierunku południowym - podkreślił.

Siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne w Donbasie. Walki koncentrują się głownie wokół Siewierodoniecka. Minionej doby wojsko rosyjskie prowadziło szturm na północne, południowe i wschodnie dzielnice miasta oraz umocniło się w centrum.

Emerytowany generał broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, w środę analizował w TVN24 sytuację na froncie w Ukrainie.

Walka o Siewierodonieck

- Rosjanie za wszelką cenę chcą zdobyć Siewierodonieck, który jest dopełnieniem zamiaru zdobycia całego obwodu ługańskiego. Przy czym Ukraińcy prowadzą bardzo zgrabnie i skutecznie obronę, wyczerpują wojska rosyjskie, zadając im nieprawdopodobnie duże straty. Rosjanie cały czas wymieniają jednostki wojskowe - mówił generał Skrzypczak.

Trwa bitwa o Siewierodonieck "Fakty" TVN

Miejscowe władze podały we wtorek, że większość Siewierodoniecka jest już w rękach rosyjskich. Generał Skrzypczak zaznaczył, że Ukraińcy powoli ustępują, wycofując swoje wojska z miasta. - To nie jest żaden przełom w natarciu i operacji rosyjskiej. W tym rejonie inicjatywę operacyjną ma broniący się. Widać wyraźnie, że Ukraińcy również część swoich wojsk wycofują do odwodów, a jednocześnie wprowadzają nowe siły, które są równie skuteczne w obronie. W tej chwili docierają jednostki artyleryjskie - tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że "za Siewierodonieckiem jest rzeka, która chyba przejdzie do historii armii rosyjskiej jako rzeka nie do pokonania". - Na pewno Rosjanie nie sforsują tej rzeki - ocenił.

Generał Skrzypczak w TVN24 przeanalizował sytuację na froncie TVN24

Agencja Ukrinform podała we wtorek, że prezydent Rosji Władimir Putin wyznaczył daty zajęcia Donbasu. Miał postawić przed rosyjskim dowództwem zadanie wyjścia na granice administracyjne obwodu ługańskiego do 1 czerwca, a do 1 lipca - na granice obwodu donieckiego w Donbasie. - Moim zdaniem na pewno Siewierodoniecka (Rosjanie - red.) dzisiaj nie zdobędą, nie zamkną zdobycia obwodu ługańskiego. Jeśli chodzi o obwód doniecki, moim zdaniem nie jest możliwe zdobycie go przez Rosjan w ciągu 30 dni - ocenił gen. Skrzypczak.

Generał o wydarzeniach, które mogą zmienić bieg wojny

Zdaniem gen. Skrzypczaka "dwa wydarzenia wpłyną na dalszy los wojny".

- I to wcale nie wydarzenia rozgrywające się w łuku donbaskim, a głównie to, co się dzieje na kierunku południowym. Jeżeli Ukraińcom powiedzie się operacja okrążenia części sił rosyjskich - to jest pierwsze wydarzenie, które zadecyduje o dalszym przebiegu wojny - stwierdził.

Ukraińscy żołnierze w Donbasie Daniel Ceng Shou-Yi/Zuma Press/FORUM

Jak dodał, drugą rzeczą, która może niepokoić Ukraińców to odwody rosyjskie, które są od nowa odtwarzane. - Te armie według mojej oceny za miesiąc, półtora mogą być gotowe do użycia i to jest w zasadzie ten element, który może decydować o dalszym toku wojny. W mojej ocenie te wojska są po to, by wzmocnić obronę armii rosyjskiej na terenach opanowanych przez armię rosyjską w pierwszej fazie wojny - powiedział generał.

- Nie lekceważyłbym ich, bo to jest znaczna siła, która może zmienić obliczę wojny, szczególnie w tym rejonie, w którym Ukraińcy na pewno będą chcieli kontratakować i wyzwalać swoje terytorium - dodał.

Sytuacja na froncie w Ukrainie. Analiza generała Skrzypczaka ( czerwca) TVN24

Autor:momo/kg

Źródło: TVN24