Cichanouska: jeśli żołnierze dostaną rozkaz wejścia na teren Ukrainy, to będzie to dla Łukaszenki samobójstwo

Białorusini są przeciwni rosyjskiej wojnie. Białorusini nie wspierają Rosji. W przeciwieństwie do Rosji nie widać tutaj żadnych nastrojów prowojennych - mówiła na antenie TVN24 BiS Swiatłana Cichanouska. Liderka białoruskiej opozycji w rozmowie mówiła także o kondycji władz w Mińsku. W poniedziałek podano, że Alaksandr Łukaszenka zaakceptował projekt porozumienia z Rosją o powołaniu ośrodków szkoleniowo-bojowych służących wspólnemu przygotowaniu rosyjskich i białoruskich wojskowych.

- Ludzie wewnątrz władzy rozumieją, że to właśnie (Aleksandr) Łukaszenka wciągnął kraj w wojnę i wiedzą, że konsekwencje będą bardzo złe, nie tylko dla niego, ale również dla nich. Nie chcą ponosić razem z władzą odpowiedzialności, szukają zatem wyjścia z tej sytuacji. Dziesiątki oficerów (KGB - red.) już uciekło. Wielu już przekazało informacje o wojsku rosyjskim - opisała.

Cichanouska zwracała uwagę, że wśród Białorusinów "nie ma woli, by uczestniczyć razem z Putinem i Łukaszenką w wojnie przeciwko Ukrainie". - Władza ogranicza teraz przemieszczenia ludzi. Boją się tych, którzy wiedzą zbyt dużo. Boją się, że ci ludzie mogą przejść przez granicę i dołączyć do sił Ukrainy. Jednocześnie musimy pamiętać o wizach: jak ktoś ma wizę Schengen w swoim paszporcie, oznacza to, że może być nielojalny wobec władzy białoruskiej - tłumaczyła.