Swiatłana Cichanouska o ochotnikach z Białorusi w wojnie w Ukrainie. Podała ich liczbę

W skład białoruskiego batalionu ochotników, którzy przyłączyli się do Ukraińców w walce przeciw rosyjskiej agresji, wchodzi około 1500 osób - poinformowała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska na łamach włoskiego dziennika "Corriere della Sera". Jej zdaniem liczba ta wzrośnie, bo następni się szkolą.

Zdaniem liderki białoruskiej opozycji liczba ta zwiększy się. "Wiele osób na Białorusi chce pomóc Ukrainie i teraz szkolą się w innych krajach. Ilu ich jest i gdzie są, nie mogę powiedzieć. Często są to osoby, które potrzebują przeszkolenia, bo nie mają doświadczenia wojennego. Ale na pewno liczba białoruskich bojowników u boku Ukrainy wzrośnie" - oświadczyła Cichanouska.

Cichanouska o zniesieniu sankcji: dałoby im to finansowy oddech

Odnosząc się do słów prezydenta Rosji Władimira Putina o tym, że Moskwa odblokuje eksport ukraińskiego zboża, jeśli zostaną zniesione sankcje przeciwko Białorusi, stwierdziła, że "zniesienie sankcji wobec Putina i (prezydenta Białorusi Alaksandra) Łukaszenki dałoby im finansowy oddech i fałszywe poczucie zwycięstwa".

"To umocniłoby ich przekonanie, że przemoc się opłaca. Doprowadziłoby to do zaostrzenia represji na Białorusi i agresji na Ukrainie" - ostrzegła.