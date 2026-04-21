Nowe agresywne plany wobec Ukrainy. Putin chce więcej

Tatiana Serwetnyk
Rosyjscy żołnierze
Wypchnięcie Ukraińców na odległość 20 kilometrów od granic z Rosją i stworzenie pasa stref buforowych - to nowy cel Moskwy. Walki już trwają, a zdaniem ukraińskich ekspertów Władimir Putin chce także otworzyć całkiem nowy front - daleko na tyłach Ukrainy. Artykuł dostępny w subskrypcji

Siły rosyjskie coraz aktywniej działają w obwodzie sumskim - poinformowali 14 kwietnia analitycy ukraińskiego projektu DeepState, który monitoruje sytuację na froncie. Rosyjskie ataki odnoszą sukcesy, wykorzystując słabe punkty w ukraińskiej obronie. "Obecny obszar kontroli i infiltracji wroga wzdłuż granicy w obwodzie sumskim ma powierzchnię około 150 kilometrów kwadratowych" - szacuje DeepState.

Walki te są początkiem realizacji nowego planu Kremla - stworzenia jeszcze w tym roku stref buforowych wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej. Żołnierze rosyjscy mają wedrzeć się i zająć długi na kilkaset kilometrów i szeroki na 20 kilometrów pas ukraińskich ziem.

A to prawdopodobnie nie wszystko. Rosjanie chcieliby też utworzyć w Ukrainie całkiem nowy front setki kilometrów od Rosji - twierdzi biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jakie są nowe plany wojskowe Kremla w Ukrainie?
  • Jak i po co miałyby powstać nowe strefy buforowe?
  • Czym jest stosowana przez rosyjskie siły taktyka "nacięć"?
  • Dlaczego rosyjskie plany mogą być elementem wojny informacyjnej?
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
