Nowe agresywne plany wobec Ukrainy. Putin chce więcej

Siły rosyjskie coraz aktywniej działają w obwodzie sumskim - poinformowali 14 kwietnia analitycy ukraińskiego projektu DeepState, który monitoruje sytuację na froncie. Rosyjskie ataki odnoszą sukcesy, wykorzystując słabe punkty w ukraińskiej obronie. "Obecny obszar kontroli i infiltracji wroga wzdłuż granicy w obwodzie sumskim ma powierzchnię około 150 kilometrów kwadratowych" - szacuje DeepState.

Walki te są początkiem realizacji nowego planu Kremla - stworzenia jeszcze w tym roku stref buforowych wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej. Żołnierze rosyjscy mają wedrzeć się i zająć długi na kilkaset kilometrów i szeroki na 20 kilometrów pas ukraińskich ziem.

A to prawdopodobnie nie wszystko. Rosjanie chcieliby też utworzyć w Ukrainie całkiem nowy front setki kilometrów od Rosji - twierdzi biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.