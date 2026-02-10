Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W Ukrainie trwa "wojna dronów". "Strefa śmierci rozciąga się kilkadziesiąt kilometrów"

Ukraina, żołnierze, ukraińscy żołnierze, wojna
Przedlacki: strefa śmierci rozciąga się kilkadziesiąt kilometrów
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Drony odpowiadają za większość strat, a w strefie śmierci nic się nie ukryje - tak wojnę za naszą wschodnią granicą opisuje Michał Przedlacki, dziennikarz "Superwizjera" TVN. W "Faktach po Faktach" TVN24 o tym, czym ta zima w Ukrainie różni się od poprzednich, mówił też reporter "Faktów" TVN Paweł Szot.

22 lutego miną cztery lata od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. W "Faktach po Faktach" TVN24 o realiach tego konfliktu rozmawiali Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera" TVN, oraz Paweł Szot, reporter "Faktów" TVN.

Michał Przedlacki w grudniu odwiedził Konstantynówkę, której broni tzw. kompania Kurta. Tak powstał reportaż, który można obejrzeć w TVN24+. Jak mówił w programie, na froncie istnieje strefa śmierci, w której "każdy ruch jest widziany przez obie strony".

29 min
"Nie takiej pomocy oczekujemy". Ukraiński dowódca o walce w "strefie apokalipsy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premiera"Nie takiej pomocy oczekujemy". Ukraiński dowódca o walce w "strefie apokalipsy"

Superwizjer

- To jest strefa, w której jest gigantyczne nasycenie dronów, czyli inteligentnych pocisków o inteligencji ich pilota. Strefa śmierci rozciąga się kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, z którego wylatują te drony, od miejsca, gdzie operują piloci i tam każdy ruch powoduje reakcję. Czym jest ta reakcja? Atakiem - opisał Przedlacki w "Faktach po Faktach" TVN24.

Jak podkreślił dziennikarz, chciał pokazać widzom, że wojna rosyjsko-ukraińska to wojna dronów, gdzie 80 procent strat powodują właśnie te maszyny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbierają na rzecz Ukrainy
Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Ukraina ogłasza nowe sankcje. Zełenski o szczegółach
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia
Ukraina prosi Polskę o pomoc, minister reaguje
BIZNES

"Na tę zimę Putin czekał od początku wojny"

Rosjanie w ostatnich miesiącach często atakowali dronami, bombami i rakietami ukraińską infrastrukturę energetyczną.

- W Ukrainie mówi się dzisiaj, że na tę zimę Putin czekał od początku wojny. To jest zdecydowanie najcięższa, najbardziej sroga zima od czterech lat - mówił w programie drugi gość, reporter "Faktów" TVN Paweł Szot.

- Kijów, podobnie jak inne duże ukraińskie miasta, jest zmarznięty, jest ciemny, bo nie ma również energii elektrycznej, ale jest głośny, bo albo słychać syreny, albo słychać eksplozje, albo słychać nieustający dźwięk generatorów - opisał Szot.

Szot: mówi się, że na tę zimę Putin czekał od początku wojny
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Dziennikarz "Faktów" TVN podał przykłady starszych ludzi, którzy nie mogą wyjść ze swojego mieszkania na wysokim piętrze bloku, bo nie działają windy. Mówił o tym, jak mieszkańcy muszą magazynować wodę w mieszkaniach, jak muszą ją wnosić.

- Nie ma ogrzewania, więc ludzie próbują się dogrzewać, jak tylko mogą. Kuchenkami gazowymi, niektórzy rozpalają w domach grille, wkładają wszystkie ubrania, które mają w domu zgromadzone, po to, żeby z tym chłodem walczyć. Niektórzy ludzie w toaletach mają zamarzniętą wodę - mówił Paweł Szot.

OGLĄDAJ: Temat Czarzastego na RBN. Rosa: to jest miejsce do omawiania takich rzeczy
Fakty po Faktach

Temat Czarzastego na RBN. Rosa: to jest miejsce do omawiania takich rzeczy

Fakty po Faktach
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieMediaRosjaDronyAtaki dronówZimaWładimir Putin
Czytaj także:
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik, młody deweloper i zanikające zdjęcia
Kacper Sulowski
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Tymi słowami przyćmił wszystko. "Wybrał złe miejsce i zły czas"
EUROSPORT
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
WARSZAWA
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
BIZNES
Konferencja przedstawiająca "Ustawę Virginii", nazwaną na cześć jednej z ofiar Epsteina
Odpowiedzialność wobec "każdego, kto współdziałał z Epsteinem". "Idziemy po was"
Świat
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
WARSZAWA
kropka
"Kropka nad i" dotarła do listu. Przewodniczący klubu Polski 2050 komentuje
Pseudohodowla w Raciborsku funkcjonowała przez blisko dekadę
Przemysł cierpienia w fabryce szczeniąt. "Wszyscy tu dzwonią po służby, a hodowla dalej działa"
Bartłomiej Plewnia
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
BIZNES
imageTitle
Z nieba do piekła. Fatalny występ Polski
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
BIZNES
Katarzyna Kotula
Kotula: sąd potwierdził, że mówiłam prawdę
imageTitle
Starty Polaków w środę. Będzie wielka szansa na medal
EUROSPORT
Uszkodzona szyba samochodowa
Bryła lodu spadła na samochód. Kierowca w szpitalu
Szczecin
Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Tarnowie
Kibole zorganizowali "wsparcie duchowe" kolegi, rozpylili gaz przed sądem
Kraków
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
METEO
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
WARSZAWA
Pożar punktu gastronomicznego w miejscowości Korytnica
Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów
Łódź
imageTitle
Pobiegła z pieniędzmi do sędziów. Nie dali się przebłagać
EUROSPORT
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
BIZNES
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
BIZNES
Marznące opady
Alert RCB. "Uważaj"
METEO
imageTitle
Rywal polskiego kandydata do tytułu: Chcę cztery medale. Złote
EUROSPORT
Gołoledź w Szczecinie
Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko
METEO
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Sześcioletni Tymek zadzwonił na 112 i uratował mamę. "Mamy małego bohatera"
Poznań
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
wieś, Polska, budynki, zima
Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
BIZNES
Interwencja policji podczas posiedzenia sądu w sprawie Fundacji Profeto, 10 lutego 2026 roku
Interwencja policji na rozprawie Fundacji Profeto. Kobieta wyprowadzona siłą
imageTitle
Ruszył pierwszy do cierpiącej Vonn. Zdradza szczegóły
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica