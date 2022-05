Straty Rosjan w Ukrainie. Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu podał bilans

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, cytowany przez Radio Swoboda, podał, że Rosjanie stracili w wojnie z Ukrainą co najmniej 1000 czołgów, ponad 50 śmigłowców i 36 samolotów. Dodał, że okupanci ponieśli znaczące straty.

Przedstawiciel Pentagonu skomentował także niedawną decyzję Rosji o dopuszczeniu do służby wojskowej mężczyzn powyżej 50. roku życia. Wcześniejszy limit wiekowy w Rosji wynosił 40 lat. - A więc widzimy, jak próbują znaleźć sposoby na uzupełnienie zasobów ludzkich - powiedział.

Jak zauważył, dotąd Rosji nie udało się obalić rządu w Kijowie, a rosyjskie wojska zostały wypchnięte ze stolicy we wczesnych dniach inwazji. Urzędnik Pentagonu wskazał, że Rosja nadal uderza na terytorium Donbasu, jednak ukraińscy żołnierze stawiają silny opór. Amerykanie przewidują, że walki w Donbasie mogą być długotrwałe.

Według sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy łączne starty rosyjskie według stanu z 27 maja to m.in.: ok. 29 750 wojskowych (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 1322 czołgi, 3246 transporterów opancerzonych, 623 systemy artyleryjskie, 201 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 93 systemy obrony przeciwlotniczej, 206 samolotów, 170 śmigłowców, 115 pocisków manewrujących, 503 drony, 13 jednostek pływających.