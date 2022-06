Ukraińcy walczą 101 dni. Jakie straty zadali Rosjanom?

Bilans ostatniej doby to około 100 żołnierzy, dziewięć rosyjskich czołgów i 13 pojazdów opancerzonych, a także pięć zestawów artyleryjskich i pięć dronów - podał ukraiński sztab generalny.

Postępy Rosjan w Donbasie. Z czego wynikają?

W codziennej aktualizacji danych wywiadowczych brytyjski resort obrony wskazał, że "rosyjska aktywność powietrzna nad terenami w Donbasie, o które toczy się walka, nadal jest wysoka, a rosyjskie samoloty przeprowadzają uderzenia z wykorzystaniem zarówno amunicji kierowanej, jak i niekierowanej". "Niezdolność Rosji do unieszkodliwienia lub zniszczenia ukraińskich systemów strategicznej obrony powietrznej w pierwszych dniach konfliktu ograniczyła jej możliwości zapewnienia taktycznego wsparcia lotniczego dla lądowych elementów manewrowych, co przyczyniło się do niepowodzenia w natarciu na Kijów" - napisano.