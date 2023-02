CNN: Ukraina stała się dla USA testem starcia na dwa fronty z Rosją i Chinami

Pisząc o nich CNN ocenia, że wskazują one na nowe, jeszcze groźniejsze wyzwanie stojące przed USA: nową erę ich jednoczesnej konfrontacji z dwoma nuklearnymi rywalami, Rosją i Chinami. "Wydarzenia z tego tygodnia nie oznaczają, że nadchodzące zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA stwarzane przez Moskwę i Pekin są takie same. Wojna w Ukrainie często obnaża bowiem rosyjskie słabości, podczas gdy niepokój związany z rosnącą potęgą Chin będzie zajmował Waszyngton przez większość tego stulecia", zaznaczono.

Jak wskazuje CNN, Rosję i Chiny zbliżają ich otwarte starania by zmienić obecny międzynarodowy porządek oparty na prawie oraz odrzucić zasady, na których od dekad się on opierał. "Idea światowej rywalizacji pomiędzy demokracjami i autokracjami wydawała się teoretyczna i nienamacalna, gdy Biden mówił o niej podczas ubiegania się o prezydenturę. Teraz jest ona aż zbyt realna", stwierdza CNN.

Joe Biden przyćmił Władimira Putina

Zdaniem CNN Joe Biden w tym tygodniu zdołał "przyćmić" Władimira Putina swoją śmiała podróżą do Kijowa i przemową w Warszawie. "Ale Putin w swoim wystąpieniu dał jasno do zrozumienia, że nie ma perspektywy na szybkie zakończenie wojny. Mówiąc Rosjanom, że ten konflikt jest kluczowy dla istnienia ich narodu i stanowi część wysiłków Zachodu by zaatakować Rosję, stworzył warunki na kolejne miesiące dalszego rozlewu krwi, oraz zmniejszył i tak już niewielkie pole manewru na wyjście z tego konfliktu z twarzą, jeżeli Rosja w nim nie zwycięży", zauważono.