Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie. Zbigniew Rau nieobecny

Redakcja tvn24.pl zwróciła się do MSZ o powody nieobecności Zbigniewa Raua na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie. Do czasu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Szefowa MSZ Francji Catherine Colonna oświadczyła w poniedziałek w Kijowie, że Paryż będzie towarzyszyć Ukrainie na jej drodze do Unii Europejskiej. "Francja będzie z Ukrainą na długo, będzie jej towarzyszyć do końca na drodze do Europy, tak więc wysyłam Rosji jasny sygnał, że nie ma co liczyć na to, że się zmęczymy (wsparciem dla Ukrainy - red.)" - powiedziała minister, cytowana przez portal Ukrinform.