Dyskusje toczą się "od kilku tygodni". Sky News: rząd rozważa przekazanie Ukrainie czołgów Challenger 2

Portal brytyjskiej telewizji zacytował ukraińskie źródło, które skomentowało, że możliwe przekazanie Ukrainie dziesięciu czołgów Challenger 2 - wystarczających do wyposażenia szwadronu - może zachęcić innych sojuszników do zrobienia tego samego. - To zachęciłoby innych do przekazywania czołgów. Będzie to dobry precedens do zademonstrowania innym, przede wszystkim Niemcom z ich Leopardami... i Abramsami ze Stanów Zjednoczonych - skomentowało źródło.