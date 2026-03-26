"Wiosenna rzeź". Ukraińcy wybijają nad Rosją "korytarze"

Niszczenie rosyjskiego radaru Niebo Źródło: Wywiad Wojskowy Ukrainy

Buk-M3 to jeden z najskuteczniejszych systemów obrony powietrznej Rosji. W nocy z soboty na niedzielę (21/22 marca) wyrzutnia tego systemu została trafiona w obwodzie briańskim, graniczącym z Ukrainą. W ramach tej samej nocnej operacji został uszkodzony też wóz starszej wersji systemu Buk-M2 oraz radar systemu dalekiego zasięgu S-400, przekazał Robert Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy.

Na potwierdzenie trafień Browdi opublikował nagrania, na których widać uderzenia w sprzęt. Są na nich numery 24, 25 i 26 - bo tyle już w marcu Ukraina zniszczyła części rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Po nagraniu zniszczono następne - licznik dobił już do 27.

A to już kolejny miesiąc, w którym elementy obrony powietrznej Rosji są trafiane niemal codziennie. To wyraźna tendencja wzrostowa. Browdi mówi o "wiosennej rzezi" rosyjskiej obrony powietrznej, a ukraińscy analitycy oceniają, że Rosjanie mają już problemy z bronieniem całej, ogromnej ojczyzny. Nad terytorium Rosji mają być właśnie "wybijane" specjalne "korytarze", pozwalające Ukraińcom osiągać kilka celów jednocześnie.