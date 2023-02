"Kiedy przybywa ofiar, dostajesz rozkaz załadowania ich. Nie myślisz, kto jest martwy, a kto ranny" 

60 z 90 zginęło

Zabójczy wybór

- Jeden został na stanowisku, był bardzo przestraszony, bo to był jego pierwszy atak. Otrzymaliśmy rozkaz, by biec naprzód, ale on schował się pod drzewem, odmówił. Zgłoszono to dowództwu i na tym się skończyło. Został zabrany pięćdziesiąt metrów od bazy. Tam kopał sobie grób, a potem został zastrzelony - wspomniał.