Były żołnierz brytyjski zginął w walkach o Siewierodonieck

Jordan Gatley odszedł z armii brytyjskiej w marcu i wkrótce potem poleciał do Ukrainy , by pomagać w odparciu rosyjskiego ataku oraz szkolić ukraińskich żołnierzy.

Jego ojciec napisał na Facebooku, że informację o zastrzeleniu syna dostał w piątek. "Jordan i jego oddział byli bardzo dumni z tego, co robią. Często mi mówił, że misje, w których uczestniczy, są niebezpieczne, ale konieczne" – oznajmił. "Jego zespół mówił, że wszyscy go kochali, podobnie jak my, a on wniósł ogromny wkład w życie wielu ludzi, nie tylko jako żołnierz, ale także szkoląc siły ukraińskie" - dodał.