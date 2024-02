Senat USA odrzucił pakiet z pomocą finansową dla Ukrainy. Ale Kongres nadal może zdecydować o wsparciu

Jednego głosu zabrakło w środę w Senacie Stanów Zjednoczonych do przyjęcia dokumentu łączącego kwestie ochrony granic USA przed migracją oraz pomocy dla Kijowa w wojnie z Rosją. Nie przekreśla to jednak szansy na wsparcie. Jeszcze tego samego dnia planowane jest głosowanie nad osobnym pakietem wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy i Izraela, który ma szansę na poparcie.

Pomoc finansowa dla Ukrainy nadal możliwa

Fiasko projektu nie przekreśla szans na przyjęcie innych rozwiązań dotyczących wsparcia dla Ukrainy i Izraela . Jeszcze tego samego dnia planowane jest kolejne głosowanie nad osobnym pakietem wsparcia dla partnerów Ameryki i ma on szansę na poparcie większości senatorów, by mogło być procedowany dalej.

Republikański współautor kompromisowego projektu James Lankford - który zagłosował "za" - powiedział z kolei, że jeszcze zanim znane były szczegóły projektu, "popularny komentator" telewizyjny zagroził mu, że jeśli spróbuje rozwiązać kryzys na granicy w roku wyborów prezydenckich, to "zrobi wszystko, co w jego mocy, by go zniszczyć". Sam Trump i jego stronnicy twierdzili, że proponowane zmiany tylko pogorszyłyby sytuację migracyjną.