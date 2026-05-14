Świat Samochód ONZ zaatakowany przez rosyjskie drony. "Rosjanie nie mogli nie wiedzieć" Oprac. Filip Czerwiński |

Rosyjski atak na budynek mieszkalny w Kijowie.

Jak przekazał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w czwartek w Chersoniu Rosjanie dwukrotnie zaatakowali dronami FPV samochód, w którym znajdowali się szef Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej oraz ośmiu pracowników organizacji.

"Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, jaki pojazd atakują" - napisał Zełenski. "Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przedstawiciele misji zostali ewakuowani" - poinformował.

Pięciu zabitych w nocy

Prezydent podał także najnowszą liczbę ofiar zmasowanych ataków rakietowych i dronowych, do których doszło w nocy ze środy na czwartek.

"Na tę chwilę wiadomo już o pięciu ofiarach śmiertelnych nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Moje kondolencje dla rodzin i bliskich. Około 40 osób zostało rannych w stolicy. Kolejnych siedem osób zostało rannych w obwodzie kijowskim. W Charkowie liczba poszkodowanych wzrosła już do 28. Dwie osoby zostały ranne w obwodzie odeskim. Łącznie w całym kraju uszkodzonych zostało 180 obiektów, z czego ponad 50 to zwykłe budynki mieszkalne" - przekazał.

Zawalony budynek w Kijowie

Zełenski ogłosił, że podczas nocnej obrony przed rosyjskimi atakami 93 procent dronów zostało zestrzelonych. Wcześniej informował, że ostatniej nocy wojska rosyjskie zaatakowały z zastosowaniem ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet .

"Na wszystkie te uderzenia będzie udzielona sprawiedliwa odpowiedź" - uprzedził.

