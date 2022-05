Doniec - kluczowy punkt ukraińskiej obrony, "logistyczny koszmar" dla Rosjan 

W ostatnich dniach większa część rosyjskiego batalionu - około 50 pojazdów i tysiąc żołnierzy - próbowała przekroczyć most pontonowy przecinający rzekę Doniec w okolicach Biłohoriwki w obwodzie ługańskim. Według ukraińskiego dowództwa, siły te zamierzały przedostać się na drugi brzeg, by stamtąd ruszyć na 20-tysięczny Łyman - napisał portal magazynu "Forbes".

Rosyjska przeprawa została jednak namierzona przez Ukraińców. Wkrótce ukraińskie siły z 17. Brygady Pancernej rozpoczęły ostrzał mostu, w wyniku czego zniszczonych zostało kilkadziesiąt maszyn - co najmniej siedem czołgów T-72 i T-80, 17 wozów bojowych piechoty, siedem pływających transporterów opancerzonych MT-LB i kilka innych pojazdów, jak również znaczna część konstrukcji mostu - wyliczał "Forbes". W czwartek ukraińskie siły zbrojne opublikowały zdjęcia, na których widać zniszczoną rosyjską przeprawę i wiele sztuk sprzętu .

Zniszczony rosyjski most pontonowy na rzece Doniec

Według niego, "błyskawiczne zniszczenie około trzech tuzinów czołgów i innych wozów bojowych, a także samego mostu, podkreśla pogłębiające się trudności Rosji, której żołnierze starają się - bez powodzenia - poczynić znaczące postępy w Donbasie". Jak dodał, opieszałość Rosjan może tłumaczyć ich "niezdolność do pokonywania rzek".

"Logistyczny koszmar" Rosjan, kluczowy punkt obrony

Pod koniec kwietnia "The Times" pisał, że otwarty teren Donbasu stwarza ukraińskiej piechocie mniej okazji do przeprowadzania zasadzek, równocześnie pozwalając na konwencjonalne działania wojenne z wykorzystaniem artylerii i czołgów, co potencjalnie dawało Rosjanom szansę na wykorzystanie przewagi ogniowej. Jedną z kluczowych naturalnych przeszkód w tym rejonie jest Doniec. Rzeka, która zaczyna i kończy swój bieg w Rosji, przecinając wschodnią Ukrainę między obwodami ługańskim i donieckim.