Pokoje z widokiem na wojnę. Zdjęcia zniszczonych ukraińskich miast jako "wakacyjne oferty"

Agencja kreatywna z Kijowa stworzyła stronę internetową, na której w nietypowy sposób pokazała efekty zbrodni Rosjan w Ukrainie. W witrynie przypominającej serwisy służące do rezerwacji noclegów zamieszczono "oferty wynajmu" pokojów w zniszczonych ukraińskich miastach.

Strona internetowa RusMir jest dziełem agencji kreatywnej Bickerstaff.734. Celem autorów witryny było pokazanie mieszkańcom Rosji prawdziwego oblicza "operacji specjalnej" – takiego określenia nadal używa kremlowska propaganda. Choć wojna pochłonęła już przynajmniej 3,5 tys. ofiar wśród cywilów, a sytuacja na wschodzie kraju nadal jest bardzo trudna, autorzy strony podeszli do sprawy z nutką sarkastycznego humoru.

W witrynie przypominającej serwisy służące do rezerwacji noclegów zamieszczono "oferty wynajmu" pokojów w zniszczonych ukraińskich miastach. Towarzyszą im ironiczne opisy. Zbombardowany plac Centralny w Charkowie przedstawiono jako "dobrze wentylowaną przestrzeń, z wysokimi sufitami skierowanymi ku niebu". "Okno wychodzące na stos żelaza, spalona kanapa, mały otwór w kuchni na okap, otwarte okna – słychać syreny" – czytamy w opisie oferty zlokalizowanej w Buczy. Zdjęcie dziury w bloku przy ul. Łobanowskiego w Kijowie podpisano z kolei jako "balkon otwarty pod każdym względem".

Po kliknięciu w konkretne zdjęcie użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z przyciskiem "rezerwuj". Jest on aktywny, ale nie umożliwia dokonania żadnej rezerwacji. Gdy w niego klikamy, strona informuje, że właściciel mieszkania "był zmuszony do opuszczenia obiektu zniszczonego w wyniku rosyjskiego 'wyzwolenia'". Pod komunikatem znajduje się link do kanału na Telegramie @pravda_o_voyne_v_Ukraine, na którym publikowane są informacje na temat aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą.