Ukraina zamierza zorganizować światowy szczyt pokojowy. "Cel konieczny i możliwy"

Dodatkowe sankcje na Rosję

W zakresie bezpieczeństwa jądrowego zaproponowano zwiększenie roli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) nad elektrowniami, a także określenie warunków bezpiecznego przywrócenia kontroli Ukrainy nad Zaporoską Elektrownią Atomową, okupowaną przez Rosję. Strona ukraińska przedstawiła również plan dotyczący ochrony szlaków żywnościowych, zorientowany na zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury portowej i logistycznej, rozminowanie Morza Czarnego oraz ubezpieczenie statków i towarów. Kolejna grupa opracowywała plan dotyczący działań na rzecz uwolnienia i sprowadzenia do domu deportowanych ukraińskich dzieci, zakładników cywilnych i jeńców wojennych. Zaproponowano między innymi utworzenie międzynarodowej grupy monitorującej, stworzenie mechanizmu gromadzenia danych, zapewnienie dostępu do miejsc przebywania tych osób, nałożenie dodatkowych sankcji na Rosję, jak również wywarcie presji na Moskwę, by wywiązała się z międzynarodowych zobowiązań wobec ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) i udzieliła rodzinom, bliskim i wolontariuszom dostępu do jeńców. Strona ukraińska argumentowała również, że w celu skutecznych działań na rzecz przywrócenia Ukrainie integralności terytorialnej konieczne jest m.in. dążenie do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ i ograniczenia tam prawa weta, a także do wzmocnienia roli Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS).