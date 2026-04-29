Świat

Trump: zasugerowałem Putinowi małe zawieszenie broni

Władimir Putin
Irański szef dyplomacji Abbas Aragczi spotkał się w poniedziałek w Petersburgu z Władimirem Putinem
Donald Trump odbył ponad półtoragodzinną rozmowę z Władimirem Putinem, któremu - jak mówił - "zasugerował małe zawieszenie" w wojnie z Ukrainą. Prezydent USA przekazał, że rozmowa dotyczyła głównie kwestii ukraińskich, lecz przywódcy rozmawiali też o Iranie.

- Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego - powiedział Donald Trump dziennikarzom, relacjonując swoją środową rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Jak stwierdził, rozmowa dotyczyła głównie wojny w Ukrainie, lecz przywódcy rozmawiali też o Iranie. - Powiedział mi, że chciałby zaangażować się w wzbogacanie (uranu), że on może nam w tym pomóc. Powiedziałem, że wolałbym, żebyś zaangażował się w zakończenie wojny z Ukrainą. Dla mnie to byłoby ważniejsze - zaznaczył.

Tatiana Serwetnyk

Zapowiedź zawieszenia broni

Putin zaproponował zawieszenie broni w walkach w Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa, do czego Trump odniósł się przychylnie - przekazał doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow, cytowany przez agencję Reutera.

W Rosji Dzień Zwycięstwa jest obchodzony 9 maja. Święto upamiętnia zwycięstwo stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej (1941-45).

Doradca Putina do spraw polityki zagranicznej dodał, że Trump uważa, iż osiągnięcie porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie jest bliskie.

Putin wyraził poparcie dla decyzji Trumpa o przedłużeniu rozejmu w wojnie z Iranem - poinformował Uszakow. Zaznaczył, że w rozmowie zwrócono szczególną uwagę na sytuację w Iranie i Zatoce Perskiej.

Podczas rozmowy Putin potępił też próbę zamachu na Trumpa - uzupełnił Uszakow.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Władimir Putin, Donald Trump, Wojna w Ukrainie
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
