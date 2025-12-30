Logo strona główna
Świat

Rosyjskie straty w Ukrainie rosną szybciej niż kiedykolwiek

rosyjscy zolnierze
Rosyjska artyleria w Ukrainie
Źródło: Reuters Archive
W ostatnich dziesięciu miesiącach straty Rosjan na wojnie z Ukrainą rosły szybciej niż kiedykolwiek - wynika z analizy BBC. Szczególny wzrost rosyjskich strat nastąpił po sierpniowym spotkaniu przywódców USA i Rosji na Alasce.

Stacja BBC od lutego 2022 roku niezależnie zlicza straty wojenne Rosji we współpracy z opozycyjnym rosyjskim portalem Mediazona oraz grupą ochotników. Jak poinformowała we wtorek, w całym 2025 roku wraz z intensyfikacją wysiłków pokojowych pod presją administracji prezydenta USA Donalda Trumpa w Rosji opublikowano o 40 procent więcej nekrologów żołnierzy niż rok wcześniej.

"W ostatnich dziesięciu miesiącach straty Rosjan na wojnie z Ukrainą rosły szybciej niż kiedykolwiek od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku" - podkreśla.

Rosyjskie straty rosną

Jak pisze BBC, liczba nekrologów opublikowanych w danym okresie to jedynie wstępny szacunek, ponieważ wymagają one dodatkowej weryfikacji. Może jednak wskazywać, jak zmienia się intensywność walk. W styczniu 2025 roku opublikowano stosunkowo mało nekrologów w porównaniu do poprzednich miesięcy - 5178. Ale ich liczba nagle wzrosła w lutym do ponad 7 tysięcy, kiedy prezydent Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin po raz pierwszy bezpośrednio rozmawiali o zakończeniu wojny w Ukrainie.

"Pozytywna" rozmowa Trumpa z Putinem. O Ukrainie

"Pozytywna" rozmowa Trumpa z Putinem. O Ukrainie

Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"

Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"

Kolejny, jeszcze gwałtowniejszy wzrost według BBC przypada na sierpień, co nakłada się czasowo na spotkanie obu przywódców na Alasce, które odbyło się w połowie tego miesiąca. Liczba nekrologów rosyjskich żołnierzy z 5959 w lipcu wystrzeliła do 9369 w sierpniu, a następnie do ponad 12 tysięcy w październiku.

W październiku i listopadzie, kiedy najpierw odwołano drugi szczyt USA-Rosja, a potem USA przedstawiły 28-punktową propozycję pokojową, publikowano średnio 322 nekrologi dziennie. Jak podaje BBC, to dwa razy tyle, co wynosiła średnia dzienna w roku ubiegłym.

"Trudno przypisać zwiększone straty Rosji jednemu czynnikowi, ale Kreml uważa, że ​​zyski terytorialne są sposobem na wywarcie korzystnego wpływu na negocjacje z USA: doradca Putina, Jurij Uszakow, niedawno podkreślił, że 'ostatnie sukcesy' miały taki pozytywny wpływ" - stwierdza BBC.

"W heroiczny sposób relacjonuje wojnę". Michał Przedlacki nagrodzony
"W heroiczny sposób relacjonuje wojnę". Michał Przedlacki nagrodzony

Polska

BBC potwierdziło nazwiska prawie 160 tysięcy osób, które poległy walcząc po stronie Rosji na Ukrainie. Stacja tworzy listy osób, których śmierć udało się potwierdzić w oficjalnych komunikatach, gazetach, mediach społecznościowych, nekrologach czy bezpośrednio na cmentarzach.

Jednak rzeczywista liczba ofiar prawdopodobnie jest znacznie wyższa - zdaniem ekspertów analiza BBC może uwzględniać jedynie około 45-65 procent z nich. Oznaczałoby to, że liczba ofiar śmiertelnych wśród Rosjan wahałaby się od 243 tysięcy do 352 tysięcy.

Coraz więcej ochotników wśród poległych

Zdaniem BBC większość Rosjan, którzy zginęli na froncie w 2025 roku, jeszcze na początku obecnej wojny nie miała nic wspólnego z wojskiem. Jednak od czasu krwawej bitwy o miasto Awdijiwkę w październiku 2023 roku można zaobserwować stały wzrost liczby ofiar wśród tak zwanych "ochotników", czyli osób, które dobrowolnie podpisały kontrakt z rosyjską armią. Na podstawie nekrologów i relacji krewnych, większość osób, które zgłosiły się do walki, zrobiła to dobrowolnie. Pojawiają się jednak również doniesienia o naciskach i przymusie, którym poddawana jest część z tych osób.

Wydaje się, że ochotnicy stanowią obecnie większość nowych rekrutów w Rosji, w odróżnieniu od zawodowych żołnierzy, którzy wstąpili do armii przed inwazją, lub tych zmobilizowanych do służby wojskowej później. Jak podaje BBC, rok temu ochotnicy stanowili 15 procent poległych żołnierzy rosyjskich, a w tym roku jest to już co trzeci poległy żołnierz.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jest komentarz Zełenskiego

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jest komentarz Zełenskiego

Wymowna reakcja Zełenskiego na słowa prezydenta USA. Nagranie

Wymowna reakcja Zełenskiego na słowa prezydenta USA. Nagranie

Armia Rosji wciąż rośnie?

Według wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Dmitrija Miedwiediewa, do października tego roku do wojska zgłosiło się 336 tysięcy osób, czyli ponad 30 tysięcy miesięcznie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że co miesiąc ginie 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Jeśli obaj mają rację, Rosja nadal rekrutuje więcej żołnierzy, niż traci - zauważa BBC.

pc

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

