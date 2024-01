Borrell o zbrodniach wojennych Rosji. Sikorski mówi o odpowiedzi w języku zrozumiałym dla Putina

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell zapowiedział, że Rosja, która dokonuje ataków rakietowych na ludność cywilną, odpowie za zbrodnie wojenne, których dopuszcza się w Ukrainie. Minister Spraw Zagranicznych Polski wezwał do zaostrzenia sankcji na Rosję. "Powinniśmy odpowiedzieć na ostatnią napaść na Ukrainę w języku zrozumiałym dla Putina" - napisał w mediach społecznościowych.

W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek rano miała miejsce kolejna seria ataków powietrznych Rosji na Ukrainę. Na całym terytorium Ukrainy we wtorek rano obowiązywał alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów i Charków. Nad ranem ukraińskie lotnictwo ostrzegło, że w stronę Ukrainy zmierza 16 rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95M uzbrojonych w rakiety.

Borrell: Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności

Podkreślił, że "Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje zbrodnie wojenne". "Będziemy stać po stronie Ukrainy" – zapewnił szef europejskiej dyplomacji.

Sikorski: powinniśmy odpowiedzieć w języku zrozumiałym dla Putina

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wezwał do zaostrzenia sankcji na Rosję.

We wtorek przed godz. 8 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa atakującego Ukrainę, dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni do lotu poderwane zostały dwie pary - polska i amerykańska - myśliwców F-16, wraz z sojuszniczym tankowcem powietrznym. Wskazano, że samoloty wystartowały z bazy ok. godz. 6 rano.