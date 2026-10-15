Rosyjski dron uderzył w supermarket w obwodzie odeskim. Nagranie
Do ataku doszło w czwartek. Gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper poinformował, że w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w supermarket wybuchł pożar. Cztery osoby zostały ranne. Gubernator na Telegramie udostępnił nagranie pokazujące moment uderzenia i jego skutki.
Reuters napisał, że na podstawie widocznych na nagraniu elementów potwierdził, że do zdarzenia doszło w miejscowości Majaky.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski atak określił jako "przerażający". Podkreślił, że dron uderzył w sklep. "Rosja kontynuuje swój krwawy terror" - podkreślił. "Sklep został częściowo zniszczony, samochody uszkodzone. Trzy osoby zostały ranne" - poinformował Zełenski.
Źródło: Reuters, tvn24.pl