Świat Rosyjski dron uderzył w supermarket w obwodzie odeskim. Nagranie Oprac. Justyna Sochacka |

Rosyjski dron uderzył w supermarket w obwodzie odeskim Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do ataku doszło w czwartek. Gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper poinformował, że w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w supermarket wybuchł pożar. Cztery osoby zostały ranne. Gubernator na Telegramie udostępnił nagranie pokazujące moment uderzenia i jego skutki.

Rosyjski dron odrzutowy uderzył w supermarket w obwodzie odeskim Źródło zdjęcia: Reuters

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Reuters napisał, że na podstawie widocznych na nagraniu elementów potwierdził, że do zdarzenia doszło w miejscowości Majaky.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski atak określił jako "przerażający". Podkreślił, że dron uderzył w sklep. "Rosja kontynuuje swój krwawy terror" - podkreślił. "Sklep został częściowo zniszczony, samochody uszkodzone. Trzy osoby zostały ranne" - poinformował Zełenski.

A horrific Russian jet-powered “shahed” attack on an ordinary store in the Odesa region. Russia continues its bloody terror. The store was partially destroyed, and cars were damaged. Three people were injured. All necessary emergency services are working at the scene and… pic.twitter.com/XzjC1BiS4i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026 Rozwiń