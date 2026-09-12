Rosyjski dron uderzył w redakcję telewizji w Kijowie. Nasz korespondent pokazał zniszczenia
We wtorek rano Ołeh Biłecki prowadził serwis informacyjny i ostrzegał przed rosyjskim atakiem z powietrza. Kilka godzin później w budynek, w którym mieści się studio, uderzył rosyjski dron.
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Biłecki prowadził wówczas audycję w radiu. - Usłyszałem potężny huk, w jedną sekundę. Powiem szczerze, nie od razu zorientowałem się, o co chodzi, co to była za eksplozja - relacjonował.
Dwie osoby ciężko ranne
Studio w głębi budynku ucierpiało najmniej. Podobnie jak studio nagraniowe radia, w którym był Ołeh. Jak powiedział, poczuł zapach spalenizny. - Wtedy poprosiłem kolegów w radiu, żeby puścili reklamę. Wyszedłem na korytarz i zobaczyłem te zniszczenia - pokazał.
W wyniku ataku na redakcję dwie osoby zostały poważnie ranne. Po odwołaniu alarmu część reporterów wróciła do pracy - w tym Ołeh Biłecki, żeby pokazać skutki rosyjskiej agresji.
Telewizja We Are Ukrane zawiesiła swoją działalność do odwołania, ale nie jej dziennikarze. Ołeh, podobnie jak my, dalej będzie relacjonować terrorystyczne ataki Rosji na Ukrainę.