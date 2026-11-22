Świat Rosyjski dron uderzył w blok w obwodzie kijowskim. Pod gruzami może być 14 osób Oprac. Tomasz Mikulicz |

Wojna w Ukrainie. Dron uderzył w blok. Pod gruzami może być kilkanaście osób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

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W nocy rosyjski dron uderzył w blok mieszalny w miejscowości Dymer w obwodzie kijowskim. W efekcie wybuchł pożar, zniszczone zostały mieszkania oraz klatka schodowa.

Służby ewakuowały dziewięć osób, w tym jedno dziecko. Ranne zostały co najmniej dwie osoby.

- Czternaście osób może znajdować się pod gruzami. Od rana trwa akcja tam misja poszukiwawczo-ratunkowa - przekazał Zełenski.

Dron uderzył w blok Źródło zdjęcia: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Ukraina proponuje misję humanitarną w 15 miejscowościach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował ratownikom, którzy szybko podjęli działania. Wcześniej wskazał 15 miejscowości na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego, w których strona ukraińska proponuje zorganizowanie misji humanitarnych na wzór niedawnej ewakuacji ludności cywilnej z Ołeszek w obwodzie chersońskim.

"Po raz kolejny dziękujemy pierwszej damie USA [Melanii Trump - red.] za Ołeszki, za odblokowanie miejscowości i ewakuację naszych ludzi, obywateli Ukrainy. Omówiliśmy tę kwestię z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajłem Drapatym i dzisiaj ponownie zatwierdziliśmy listę. Szczegółowo rozmawialiśmy o tych misjach humanitarnych, liczbie osób, które możemy ewakuować, oraz o dotychczasowych przygotowaniach" - poinformował Zełenski w rozmowie z dziennikarzami w komunikatorze WhatsApp.

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Pod gruzami może być 14 osób Źródło zdjęcia: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Lista nadal będzie aktualizowana

Prezydent dodał, że zaktualizowaną listę miejscowości przekazano już ukraińskiemu rzecznikowi praw człowieka Dmytrowi Łubincowi oraz stronie amerykańskiej.

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy na liście znalazły się miejscowości: Radeńsk, Kostohryzowe, Hoła Prystań, Stara Zburjiwka, Nowa Zburjiwka, Hładkiwka, Wełyki Kopani, Kardaszynka i Wełyka Kardaszynka. W obwodzie zaporoskim są to natomiast: Majaczka, Złatopil, Dniprorudne, Kamjanske, Werchnia Krynyca i Wasylówka.

Według prezydenta lista będzie nadal aktualizowana po ustaleniu liczby osób przebywających w miejscowościach na okupowanych terytoriach oraz ich stanu zdrowia.

Chcą rakiet do systemów Patriot

Ukraiński przywódca poinformował, że w ciągu minionego tygodnia siły wroga ostrzelały 20 regionów Ukrainy, wykorzystując w tym celu około 2,7 tysięcy dronów, niemal 1460 bomb lotniczych i 165 pocisków rakietowych różnego typu.

Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o wyrażenie zgody na przekazanie Ukrainie pocisków do systemów rakietowych Patriot, za które partnerzy Kijowa zapłacili już w ramach NATO-wskiego programu PURL.

Przed pięcioma dniami, 17 listopada, Zełenski zaproponował partnerom wymianę rakiet zamówionych przez Ukrainę na pociski przechwytujące do systemów obrony powietrznej Patriot i IRIS-T, które znajdują się w zapasach tych krajów. W zamian za przekazanie rakiet partnerzy otrzymają nowsze uzbrojenie - dodał.

Główną przyczyną opóźnienia w przekazywaniu Ukrainie opłaconych pocisków do systemów Patriot jest brak formalnej zgody Pentagonu na ich transfer. Pod koniec października Zełenski zaalarmował, że Ukraina od prawie miesiąca czeka na podpis szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha w sprawie dostaw rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot i NASAMS.