Kolejne ataki na Ukrainę. "Rosyjski dron odrzutowy trafiony" przez nowego ukraińskiego drona
Rosja kontynuowała w sobotę intensywne ostrzały ukraińskich obwodów przyfrontowych i przygranicznych. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce w obwodzie sumskim na północy kraju. "W rejonie szostkińskim rosyjski dron FPV uderzył w samochód cywilny, zabijając cztery osoby, w tym małżeństwo" - poinformował szef władz obwodu Oleh Hryhorow.
Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim na południu kraju. Jak przekazał szef lokalnych władz Ołeksandr Prokudin, w wyniku ataków zginęły dwie kobiety.
Nowy dron SBU trafił drona Gierań-5
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że wojskowy kontrwywiad SBU opracował nowy model drona przechwytującego, przeznaczony do zwalczania między innymi nowszych wersji rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym.
"Mamy już drugie udane zastosowanie przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy nowego ukraińskiego drona przechwytującego. Żołnierze kontrwywiadu wojskowego SBU trafili w rosyjski odrzutowy dron Gierań-5" - napisał Zełenski.
Gierań-5 to najnowszy, produkowany od tego roku, rosyjski bezzałogowy statek powietrzny o napędzie odrzutowym. W ostatnich dniach Rosja z powodzeniem wykorzystywała tego typu maszyny do nalotów, bo są szybsze od tradycyjnych dronów, a przez to trudniejsze do przechwycenia.
Rosyjski atak na centrum handlowe
Wojska rosyjskie zaatakowały w sobotę także Dniepr, uszkadzając magazyny, centrum handlowe i budynki mieszkalne - poinformowała lokalna administracja wojskowa. Ranni zostali 59-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta. Oboje trafili do szpitala.
Nie licząc Dniepru, Rosjanie uderzyli tego dnia jeszcze w czterech rejonach obwodu dniepropietrowskiego, używając dronów i artylerii.
W rejonie nikopolskim zaatakowanych zostało kilka miejscowości. Uszkodzone zostały domy prywatne, maszyny rolnicze i stacja benzynowa. Dwie osoby zostały ranne: 51-letnia kobieta trafiła do szpitala, a 25-letni mężczyzna będzie leczony ambulatoryjnie.
Ataki zostały przeprowadzone także w regionach kamieńskim, krzyworoskim i synelnykowskim, gdzie doszło do pożarów i uszkodzenia mienia.