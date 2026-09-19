Świat Kolejne ataki na Ukrainę. "Rosyjski dron odrzutowy trafiony" przez nowego ukraińskiego drona Oprac. Filip Czerwiński |

Rosyjski dron Gierań-5 trafiony przez ukraińskiego drona przechwytującego (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: x.com/ZelenskyyUa Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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Rosja kontynuowała w sobotę intensywne ostrzały ukraińskich obwodów przyfrontowych i przygranicznych. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce w obwodzie sumskim na północy kraju. "W rejonie szostkińskim rosyjski dron FPV uderzył w samochód cywilny, zabijając cztery osoby, w tym małżeństwo" - poinformował szef władz obwodu Oleh Hryhorow.

Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim na południu kraju. Jak przekazał szef lokalnych władz Ołeksandr Prokudin, w wyniku ataków zginęły dwie kobiety.

Nowy dron SBU trafił drona Gierań-5

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że wojskowy kontrwywiad SBU opracował nowy model drona przechwytującego, przeznaczony do zwalczania między innymi nowszych wersji rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym.

"Mamy już drugie udane zastosowanie przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy nowego ukraińskiego drona przechwytującego. Żołnierze kontrwywiadu wojskowego SBU trafili w rosyjski odrzutowy dron Gierań-5" - napisał Zełenski.

Today, we have already seen the second successful deployment of a new Ukrainian interceptor drone by the Security Service of Ukraine. SSU military counterintelligence personnel successfully struck a Russian Geran-5 jet-powered drone.



I thank the SSU warriors for their precision.… pic.twitter.com/ljIofjAaw3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2026 Rozwiń

Gierań-5 to najnowszy, produkowany od tego roku, rosyjski bezzałogowy statek powietrzny o napędzie odrzutowym. W ostatnich dniach Rosja z powodzeniem wykorzystywała tego typu maszyny do nalotów, bo są szybsze od tradycyjnych dronów, a przez to trudniejsze do przechwycenia.

Rosyjski atak na centrum handlowe

Wojska rosyjskie zaatakowały w sobotę także Dniepr, uszkadzając magazyny, centrum handlowe i budynki mieszkalne - poinformowała lokalna administracja wojskowa. Ranni zostali 59-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta. Oboje trafili do szpitala.

Rosyjski atak na centrum handlowe w Dnieprze (19 września 2026 roku) Źródło zdjęcia: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Nie licząc Dniepru, Rosjanie uderzyli tego dnia jeszcze w czterech rejonach obwodu dniepropietrowskiego, używając dronów i artylerii.

W rejonie nikopolskim zaatakowanych zostało kilka miejscowości. Uszkodzone zostały domy prywatne, maszyny rolnicze i stacja benzynowa. Dwie osoby zostały ranne: 51-letnia kobieta trafiła do szpitala, a 25-letni mężczyzna będzie leczony ambulatoryjnie.

Ataki zostały przeprowadzone także w regionach kamieńskim, krzyworoskim i synelnykowskim, gdzie doszło do pożarów i uszkodzenia mienia.