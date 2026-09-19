Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejne ataki na Ukrainę. "Rosyjski dron odrzutowy trafiony" przez nowego ukraińskiego drona

|
Ukraińcy trafili w rosyjski dron odrzutowy typu Gierań-5
Rosyjski dron Gierań-5 trafiony przez ukraińskiego drona przechwytującego (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: x.com/ZelenskyyUa
Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W całej Ukrainie w rosyjskich atakach zginęło w sobotę co najmniej sześć osób. W Dnieprze nalot wywołał pożar centrum handlowego. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że nowy ukraiński dron strącił rosyjskiego drona nowej generacji, Gierań-5.

Rosja kontynuowała w sobotę intensywne ostrzały ukraińskich obwodów przyfrontowych i przygranicznych. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce w obwodzie sumskim na północy kraju. "W rejonie szostkińskim rosyjski dron FPV uderzył w samochód cywilny, zabijając cztery osoby, w tym małżeństwo" - poinformował szef władz obwodu Oleh Hryhorow.

Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim na południu kraju. Jak przekazał szef lokalnych władz Ołeksandr Prokudin, w wyniku ataków zginęły dwie kobiety.

Nowy dron SBU trafił drona Gierań-5

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że wojskowy kontrwywiad SBU opracował nowy model drona przechwytującego, przeznaczony do zwalczania między innymi nowszych wersji rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym.

"Mamy już drugie udane zastosowanie przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy nowego ukraińskiego drona przechwytującego. Żołnierze kontrwywiadu wojskowego SBU trafili w rosyjski odrzutowy dron Gierań-5" - napisał Zełenski.

Gierań-5 to najnowszy, produkowany od tego roku, rosyjski bezzałogowy statek powietrzny o napędzie odrzutowym. W ostatnich dniach Rosja z powodzeniem wykorzystywała tego typu maszyny do nalotów, bo są szybsze od tradycyjnych dronów, a przez to trudniejsze do przechwycenia.

Rosyjski atak na centrum handlowe

Wojska rosyjskie zaatakowały w sobotę także Dniepr, uszkadzając magazyny, centrum handlowe i budynki mieszkalne - poinformowała lokalna administracja wojskowa. Ranni zostali 59-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta. Oboje trafili do szpitala.

Rosyjski atak na centrum handlowe w Dnieprze (19 września 2026 roku)
Rosyjski atak na centrum handlowe w Dnieprze (19 września 2026 roku)
Źródło zdjęcia: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Nie licząc Dniepru, Rosjanie uderzyli tego dnia jeszcze w czterech rejonach obwodu dniepropietrowskiego, używając dronów i artylerii.

W rejonie nikopolskim zaatakowanych zostało kilka miejscowości. Uszkodzone zostały domy prywatne, maszyny rolnicze i stacja benzynowa. Dwie osoby zostały ranne: 51-letnia kobieta trafiła do szpitala, a 25-letni mężczyzna będzie leczony ambulatoryjnie.

Ataki zostały przeprowadzone także w regionach kamieńskim, krzyworoskim i synelnykowskim, gdzie doszło do pożarów i uszkodzenia mienia.

Źródło: prm.ua, PAP
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaDronyAtaki dronówWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
imageTitle
Barcelona nie przestaje wygrywać. Raphinha nie przestaje strzelać
Najnowsze
Donald Trump
Trump chce stworzyć "siły AI" i powołać "cara AI"
Świat
imageTitle
Tak Skorupski nie przekona Urbana. Kosztowny błąd
EUROSPORT
imageTitle
Zmieniła się jego rola, ale nie podejście
EUROSPORT
Dym z pożarów w Indonezji znacznie pogorszył jakość powietrza w Singapurze
Duszą się dymem z pożarów w innym kraju
METEO
imageTitle
Kiedy mecz Biało-Czerwonych w ćwierćfinale?
EUROSPORT
Ryszard Kalisz
Ryszard Kalisz: niech państwo działa
Fakty po Faktach
Pięć setów obejrzeli kibice w meczu Bułgarii z Niemcami
Nikt się tego nie spodziewał. To z nimi zagrają Polacy
EUROSPORT
imageTitle
Przepadł, po czym wrócił do kadry z przytupem
EUROSPORT
Donald Trump w Irlandii
Samolot naruszył przestrzeń nad ośrodkiem Trumpa. Interwencja F-16
Świat
imageTitle
Luksusowy zegarek Bednarka odnalazł się na drugim końcu świata
EUROSPORT
Deszcz i burze w niedzielę i poniedziałek
Deszcz i linie szkwałów. Tak front przejdzie przez Polskę
METEO
imageTitle
Juventus potwierdził najgorsze w sprawie bramkarza reprezentacji Polski
EUROSPORT
imageTitle
Rozgrywający Polaków o paradoksie meczu z Łotwą
EUROSPORT
Likaon pstry
Trzej bracia pobili rekord podczas poszukiwań partnerek
METEO
imageTitle
Padł nowy rekord Polski na 1 milę
EUROSPORT
Ćwiczenia w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej
Mieszkańcy wschodniej Polski szkoleni z obrony cywilnej
Polska
Karol Nawrocki w USA
Taki był pierwszy punkt wizyty Karola Nawrockiego w USA
Świat
47 min
pc
Milionowe dotacje, liczne nieprawidłowości. "W aferę uwikłani są wszyscy politycy"
Superwizjer. Podcast
Burza, piorun
Prognoza zagrożeń IMGW. Mogą obowiązywać we wszystkich województwach
METEO
imageTitle
Dziewiąty mecz i ósma porażka. Trwa koszmar Rakowa
EUROSPORT
Media w Białym Domu
Dziennikarka CNN niewpuszczona do Białego Domu
Świat
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
"Nadzwyczajny krok". Chcą uśmiercenia rekina
METEO
imageTitle
Łotysze zablokowani. Polacy ekspresem w ćwierćfinale
EUROSPORT
Dym obok lotniska w Rijadzie
Alarm w Rijadzie. Eksplozje i pożar obok lotniska
Świat
Wypadek samolotu pod Piotrkowem Trybunalskim
W katastrofie samolotu zginęły dwie osoby. Jest końcowy raport
Łódź
Zondacrypto Centrum Olimpijskie
"Wszystko było na sprzedaż". Nowe wątki w aferze Zondacrypto
BIZNES
Narodowy Dzień Sportu, wielki finał na błoniach PGE Narodowego
Mobilna skocznia, lodowisko, pokazy sztuk walki. Narodowy Dzień Sportu na błoniach Narodowego
WARSZAWA
Kandydatka na prezydenta Krakowa, senator KO Monika Piątkowska
Reklamy przeciwko Piątkowskiej miały miliony wyświetleń. Jest reakcja kandydatki
Kraków
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Odkryli średniowieczny zamek w innym budynku
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica