Rosyjski atak rakietowy na Kijów, są ranni
Późnym wieczorem w środę Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. Według wstępnych danych w dzielnicy Desnianskiej w północno-wschodniej części miasta zniszczone zostały co najmniej dwa budynki przemysłowe.
Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował w specjalnym komunikacie, że w wyniku rosyjskiego ataku obrażenia odniosły cztery osoby. Dwie z nich w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Dwie inne ofiary otrzymały pomoc ambulatoryjną. Władze Kijowa wezwały mieszkańców, aby pozostali w schronach.
Rosyjskie ataki na Ukrainę
Według ukraińskich źródeł wojskowych, do ataku na Kijów Rosjanie użyli co najmniej ośmiu rakiet, które zostały wystrzelone z rejonu Briańska położonego w pobliżu granicy z Ukrainą i Białorusią.
Co najmniej sześć osób zginęło, a ponad 60 odniosło obrażenia w wyniku uderzeń rosyjskich dronów, bomb i rakiet na Ukrainę w ciągu ostatniej doby - poinformowały w środę ukraińskie władze.