Świat Rosyjski atak rakietowy na Kijów, są ranni Oprac. Adam Styczek |

Akcja ratownicza w Dymerze pod Kijowem po ataku rosyjskich dronów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

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Późnym wieczorem w środę Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. Według wstępnych danych w dzielnicy Desnianskiej w północno-wschodniej części miasta zniszczone zostały co najmniej dwa budynki przemysłowe.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na blok w Kijowie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował w specjalnym komunikacie, że w wyniku rosyjskiego ataku obrażenia odniosły cztery osoby. Dwie z nich w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Dwie inne ofiary otrzymały pomoc ambulatoryjną. Władze Kijowa wezwały mieszkańców, aby pozostali w schronach.

Rosyjskie ataki na Ukrainę

Według ukraińskich źródeł wojskowych, do ataku na Kijów Rosjanie użyli co najmniej ośmiu rakiet, które zostały wystrzelone z rejonu Briańska położonego w pobliżu granicy z Ukrainą i Białorusią.

Co najmniej sześć osób zginęło, a ponad 60 odniosło obrażenia w wyniku uderzeń rosyjskich dronów, bomb i rakiet na Ukrainę w ciągu ostatniej doby - poinformowały w środę ukraińskie władze.