Analiza ISW: ofensywa pod Bachmutem zwalnia, Rosjanie koncentrują się wokół Awdijiwki

Instytut Studiów nad Wojną: Rosjanie próbują okrążyć Awdijiwkę

Ukraiński Sztab Generalny poinformował w środę, że potencjał ofensywny sił rosyjskich w rejonie Bachmutu maleje, a starć bojowych w samym mieście jest mniej, przy czym sytuacja taka dotyczy kilku ostatnich dni. Siły rosyjskie zwiększają obecnie tempo swoich operacji ofensywnych wokół Awdijiwki, dążąc do otoczenia tej miejscowości. Prawdopodobnie Rosjanie robią to kosztem operacji wokół Bachmutu i wstrzymanej ofensywy w pobliżu Wuhłedaru - poinformował ośrodek analityczny.

Analitycy ISW: rosyjska ofensywa zbliża się do punktu kulminacyjnego

Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) nadal ocenia, że postępy Rosjan mogą skłonić siły ukraińskie do wycofania się z Bachmutu, a być może także i z Awdijiwki, choć obecnie jest to mało prawdopodobne. "Siły rosyjskie mogą zdecydować się na rozpoczęcie lub zintensyfikowanie działań ofensywnych w nowych kierunkach, ale te operacje prawdopodobnie przyniosłyby niewiele wymiernych rezultatów, ponieważ rosyjska wiosenna ofensywa zbliża się do punktu kulminacyjnego" - ocenia ISW.