Rosyjska "filtracja" zatrzymanych Ukrainców w Mariupolu. Pierwsze takie nagranie

Poniżenie, znęcanie się i strach przed okupantami - tak doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola opisał działania Rosjan wobec Ukraińców. Petro Andriuszczenko w mediach społecznościowych opublikował nagranie, na którym widać, jak rosyjski żołnierz rozkazuje zatrzymanym mężczyznom, by pokazali swoje tatuaże.

"Jak odbywała się filtracja i kontrole ludzi w Mariupolu - to najczęstsze pytanie, jakie słyszymy od zagranicznych dziennikarzy. Po raz pierwszy publikujemy kadry (przedstawiające), jak to wyglądało na początku okupacji w mieście Mariupol" - napisał Andriuszczenko w komunikatorze Telegram. "Poniżenie, znęcanie się i strach przed okupantami" - dodał.

Na nagraniu słychać mężczyznę, który rozkazuje zatrzymanemu, by pokazał swoje tatuaże. Zatrzymany do kontroli podwija nogawkę spodni. Osoba, której głos słychać na nagraniu, stwierdza, że tatuaż "nie jest podobny do azowskiego".