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Świat

Szczątki księcia wysłali na front. Decyzja Cerkwi wywołała zdziwienie

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Rosyjski Kościół Prawosławny przesłał fragment szczątków średniowiecznego księcia-wojownika żołnierzom walczącym w Ukrainie
Rosja wysyła na front szczątki księcia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Rosyjska Cerkiew Prawosławna obwieściła w tym tygodniu wysłanie na front w Ukrainie fragmentów kości z ręki średniowiecznego księcia. Zabieg ten ma wzmocnić morale rosyjskich żołnierzy.

Sarkofag wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego, który zmarł w 1389 roku i jest czczony przez rosyjskich nacjonalistów za pokonanie mongolskiej Złotej Ordy w bitwie na Kulikowym Polu w 1380 roku, został odsłonięty tego lata podczas prac konserwatorskich w Soborze św. Michała Archanioła na terenie Kremla.

W sierpniu rosyjski dyktator Władimir Putin osobiście obejrzał to, co eksperci określili jako dobrze zachowane szczątki księcia, nazywając je "absolutnie wyjątkowym i cudownym odkryciem", które umocniło fundamenty historii Rosji.

Szkatuła ze szczątkami Dymitra Dońskiego
Szkatuła ze szczątkami Dymitra Dońskiego
Źródło zdjęcia: Reuters

Z Kremla na front. Po co?

Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która wspiera Putina od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, poinformowała, że wysłała fragment prawej dłoni Dońskiego do Doniecka. Miasto znajduje się na ukraińskim terytorium okupowanym przez Rosję.

"Fragment prawej ręki wielkiego księcia - tej samej ręki, którą dzierżył miecz na Kulikowym Polu - został wysłany na front, aby wzmocnić ducha żołnierzy" - podano w oświadczeniu, które cytuje Reuters. Sam Doński jest opisany w oświadczeniu jako "święty dowódca". Szczątki przechowywane w małej, zdobionej szkatule mają zostać zaprezentowane rosyjskim jednostkom bojowym rozmieszczonym wzdłuż linii frontu o długości ponad tysiąca kilometrów.

Zastanawiają się, co jeszcze może zrobić Cerkiew

Krytycy zarzucają Cerkwi złamanie protokołu religijnego dla zadowolenia Kremla. Zastanawiają się też, dlaczego szczątki Dońskiego, których lokalizacja była powszechnie znana od dekad, zostały wydobyte dopiero teraz, 38 lat po ogłoszeniu go świętym przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną.

"W piątym roku wojny [w Ukrainie - red.] kierownictwo Cerkwi w Moskwie zaczęło się zastanawiać, co jeszcze mogłoby zrobić, aby okazać swoje poparcie dla tego, co Rosja nazywa swoją 'specjalną operacją wojskową'" - skomentował Aleksander Zanemonec, prawosławny duchowny i historyk mieszkający poza Rosją, w tekście dla think tanku Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie.

Źródło: Reuters
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Tagi:
RosjaMoskwaWojna w Ukrainie
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