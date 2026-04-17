Świat

Trump o "okropnym" ataku. Rośnie liczba zabitych po rosyjskim ostrzale

Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów. (16 kwietnia 2026 roku)
Akcja służb po rosyjskim ataku na Odessę
Donald Trump przyznał, że ostatnia fala rosyjskich bombardowań Ukrainy była "okropna". W wyniku uderzenia na Kijów, Odessę i Dniepr zginęło już 18 osób, a co najmniej 117 osób zostało rannych.

W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojsko wykorzystało 44 rakiety i 659 dronów w ataku przeprowadzonym na Ukrainę - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 31 pocisków i 636 dronów. Łącznie 12 pocisków i 20 dronów uderzyło w cele w 26 miejscach, a zestrzelone obiekty spadły w 25 lokalizacjach. Zginęło co najmniej 18 osób, a 117 zostało rannych.

"W ciągu nocy Rosja przeprowadziła najtragiczniejszy w tym roku atak na stolicę Ukrainy Kijów i inne miasta, zabijając co najmniej 17 osób i raniąc dziesiątki w atakach dronów i rakiet" - przekazał Reuters.

Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku
Prezydent USA Donald Trump poproszony o skomentowanie nocnego ostrzału rakietowego i dronowego Kijowa, Odessy oraz Dniepru w trakcie rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do Las Vegas, powiedział: "Myślę, że to okropne". Pytany później, czy uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może jeszcze trwać latami, Trump odparł, że "ma nadzieję, że wkrótce się skończy".

W kolejnej wypowiedzi ocenił, że rozmowy w sprawie wojny posuwają się naprzód, dodając przy tym, że "chciałby, żeby (Rosja i Ukraina) się dogadały", bo ginie wielu ludzi. Zaznaczył jednak, że jest skupiony na zakończeniu wojny z Iranem.

Zdjęcie z 16 kwietnia 2026 roku
Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów
Wielu zabitych i rannych

"Niestety, stolica odczuwa ból po stracie - Rosjanie pozbawili życia czterech mieszkańców Kijowa, wśród nich jest 12-letnie dziecko. Szczerze współczuję rodzinom i bliskim ofiar. 60 mieszkańców Kijowa odniosło rany, w tym czworo dzieci. Obecnie 30 osób jest hospitalizowanych w placówkach medycznych, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna" - napisał szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko.

Rosyjski dron nad Kijowem
Według Tkaczenki, w wyniku ataku sił rosyjskich uszkodzone zostały budynki mieszkalne, płonęły samochody. Obecnie jest 13 miejsc w czterech dzielnicach Kijowa, które ucierpiały w wyniku ostrzału rosyjskiego - dodał szef stołecznej administracji.

Rosjanie zaatakowali. Wśród zabitych jest dziecko
"Niestety, w wyniku nocnych i wieczornych ostrzałów infrastruktury cywilnej w Odessie potwierdzono śmierć dziewięciu osób, a kolejne 23 osoby odniosły rany" - przekazał przewodniczący administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper.

Szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża powiadomił, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskich ataków na miasto Dniepr wzrosła do pięciu. Ponadto 34 osoby w Dnieprze i w całym obwodzie zostały ranne.

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

