Trump o "okropnym" ataku. Rośnie liczba zabitych po rosyjskim ostrzale

W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojsko wykorzystało 44 rakiety i 659 dronów w ataku przeprowadzonym na Ukrainę - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 31 pocisków i 636 dronów. Łącznie 12 pocisków i 20 dronów uderzyło w cele w 26 miejscach, a zestrzelone obiekty spadły w 25 lokalizacjach. Zginęło co najmniej 18 osób, a 117 zostało rannych.

"W ciągu nocy Rosja przeprowadziła najtragiczniejszy w tym roku atak na stolicę Ukrainy Kijów i inne miasta, zabijając co najmniej 17 osób i raniąc dziesiątki w atakach dronów i rakiet" - przekazał Reuters.

Prezydent USA Donald Trump poproszony o skomentowanie nocnego ostrzału rakietowego i dronowego Kijowa, Odessy oraz Dniepru w trakcie rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do Las Vegas, powiedział: "Myślę, że to okropne". Pytany później, czy uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może jeszcze trwać latami, Trump odparł, że "ma nadzieję, że wkrótce się skończy".

W kolejnej wypowiedzi ocenił, że rozmowy w sprawie wojny posuwają się naprzód, dodając przy tym, że "chciałby, żeby (Rosja i Ukraina) się dogadały", bo ginie wielu ludzi. Zaznaczył jednak, że jest skupiony na zakończeniu wojny z Iranem.

Wielu zabitych i rannych

"Niestety, stolica odczuwa ból po stracie - Rosjanie pozbawili życia czterech mieszkańców Kijowa, wśród nich jest 12-letnie dziecko. Szczerze współczuję rodzinom i bliskim ofiar. 60 mieszkańców Kijowa odniosło rany, w tym czworo dzieci. Obecnie 30 osób jest hospitalizowanych w placówkach medycznych, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna" - napisał szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko.

Według Tkaczenki, w wyniku ataku sił rosyjskich uszkodzone zostały budynki mieszkalne, płonęły samochody. Obecnie jest 13 miejsc w czterech dzielnicach Kijowa, które ucierpiały w wyniku ostrzału rosyjskiego - dodał szef stołecznej administracji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosjanie zaatakowali. Wśród zabitych jest dziecko

"Niestety, w wyniku nocnych i wieczornych ostrzałów infrastruktury cywilnej w Odessie potwierdzono śmierć dziewięciu osób, a kolejne 23 osoby odniosły rany" - przekazał przewodniczący administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper.

Szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża powiadomił, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskich ataków na miasto Dniepr wzrosła do pięciu. Ponadto 34 osoby w Dnieprze i w całym obwodzie zostały ranne.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji" Zobacz cały materiał