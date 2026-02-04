Logo strona główna
Świat

Rosjanie złamali obietnicę, przeprowadzali ataki. Trump broni Putina

Władimir Putin, Donald Trump
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Źródło: X/Wołodymyr Zełenski
Rosja przeprowadziła największy od początku roku atak na ukraińską energetykę. Zdarzenie to zostało powszechnie uznane za złamanie obietnicy, którą Władimir Putin złożył prezydentowi USA. Donald Trump ocenił jednak, że rosyjski dyktator dotrzymał słowa, bo obietnica dotyczyła okresu "od niedzieli do niedzieli".

Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek największy od początku roku atak na ukraińską energetykę. Ostrzały dotknęły między innymi Kijów, Charków i Dniepr, powodując przerwy w dostawach prądu i ogrzewania podczas 20-stopniowych mrozów.

W ciągu tygodnia między 25 stycznia a 1 lutego doszło do rosyjskich ataków przeciwko Ukrainie - między innymi w niedzielę siły Rosji zaatakowały autobus przewożący górników. Wcześniej, 27 stycznia Rosja przeprowadziła atak na cywilny pociąg w obwodzie charkowskim, a 25 stycznia armia Putina zaatakowała Odessę nad Morzem Czarnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu

Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu

Zaobserwowali "przeorientowanie rosyjskiej armii"

Zaobserwowali "przeorientowanie rosyjskiej armii"

Ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna oceniła, że niedzielny atak powinien wyznaczyć strategię Stanów Zjednoczonych, gdyż jest to "bezpośredni atak wobec prezydenta USA". - To podważanie jego zamiaru, jego obietnicy zakończenia wojny, która była pierwszą obietnicą prezydenta USA - dodała.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego kraj oczekuje stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec rosyjskich ataków. - Ameryka zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną na czas działań dyplomatycznych i na okres mroźnej zimy. Była to osobista prośba prezydenta USA - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

Trump: Putin dotrzymał słowa

Prezydent Donald Trump ocenił jednak, że Władimir Putin dotrzymał słowa. - To było od niedzieli do niedzieli i się zakończyło i minionej nocy mocno w nich uderzył - powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

- To dużo. Jeden tydzień. Weźmiemy wszystko, bo tam w Ukrainie jest naprawdę zimno - podkreślił. Zaznaczył też, że chciałby, aby przerwa w bombardowaniach była przedłużona.

Zapytany, czy jest rozczarowany, Trump odpowiedział: - Chcę, żeby zakończył wojnę.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że Trump nie był zaskoczony tym, że Rosja wbrew obietnicom wznowiła ataki przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej.

- Rozmawiałam o tym z prezydentem dziś rano i jego reakcją był, niestety, brak zaskoczenia. Te dwa kraje toczą od kilku lat bardzo brutalną wojnę, wojnę, która nigdy by się nie rozpoczęła, gdyby prezydent nadal sprawował urząd - powiedziała rzeczniczka.

Zaznaczyła jednak, że Trump "agresywnie dąży do dyplomacji", i zapowiedziała, że w środę wysłannicy prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner wezmą udział w kolejnej rundzie rozmów z delegacjami USA i Ukrainy w Abu Zabi.

- Chciałabym zauważyć, że rozmowy trójstronne, które odbyły się w zeszłym tygodniu, mają charakter historyczny. Nigdy wcześniej te trzy kraje nie mogły zasiąść do stołu negocjacyjnego. Specjalny wysłannik, Jared Kushner i prezydent Trump sprawili, że niemożliwe stało się możliwe w odniesieniu do pokoju na Bliskim Wschodzie, i wiem, że chcą zrobić to samo w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej - dodała.

Opracował Adam Styczek /akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/EPA/PAP

