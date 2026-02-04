Rosjanie złamali obietnicę, przeprowadzali ataki. Trump broni Putina

Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg Źródło: X/Wołodymyr Zełenski

Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek największy od początku roku atak na ukraińską energetykę. Ostrzały dotknęły między innymi Kijów, Charków i Dniepr, powodując przerwy w dostawach prądu i ogrzewania podczas 20-stopniowych mrozów.

W ciągu tygodnia między 25 stycznia a 1 lutego doszło do rosyjskich ataków przeciwko Ukrainie - między innymi w niedzielę siły Rosji zaatakowały autobus przewożący górników. Wcześniej, 27 stycznia Rosja przeprowadziła atak na cywilny pociąg w obwodzie charkowskim, a 25 stycznia armia Putina zaatakowała Odessę nad Morzem Czarnym.

Ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna oceniła, że niedzielny atak powinien wyznaczyć strategię Stanów Zjednoczonych, gdyż jest to "bezpośredni atak wobec prezydenta USA". - To podważanie jego zamiaru, jego obietnicy zakończenia wojny, która była pierwszą obietnicą prezydenta USA - dodała.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego kraj oczekuje stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec rosyjskich ataków. - Ameryka zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną na czas działań dyplomatycznych i na okres mroźnej zimy. Była to osobista prośba prezydenta USA - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

Trump: Putin dotrzymał słowa

Prezydent Donald Trump ocenił jednak, że Władimir Putin dotrzymał słowa. - To było od niedzieli do niedzieli i się zakończyło i minionej nocy mocno w nich uderzył - powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

- To dużo. Jeden tydzień. Weźmiemy wszystko, bo tam w Ukrainie jest naprawdę zimno - podkreślił. Zaznaczył też, że chciałby, aby przerwa w bombardowaniach była przedłużona.

Zapytany, czy jest rozczarowany, Trump odpowiedział: - Chcę, żeby zakończył wojnę.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że Trump nie był zaskoczony tym, że Rosja wbrew obietnicom wznowiła ataki przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej.

- Rozmawiałam o tym z prezydentem dziś rano i jego reakcją był, niestety, brak zaskoczenia. Te dwa kraje toczą od kilku lat bardzo brutalną wojnę, wojnę, która nigdy by się nie rozpoczęła, gdyby prezydent nadal sprawował urząd - powiedziała rzeczniczka.

Zaznaczyła jednak, że Trump "agresywnie dąży do dyplomacji", i zapowiedziała, że w środę wysłannicy prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner wezmą udział w kolejnej rundzie rozmów z delegacjami USA i Ukrainy w Abu Zabi.

- Chciałabym zauważyć, że rozmowy trójstronne, które odbyły się w zeszłym tygodniu, mają charakter historyczny. Nigdy wcześniej te trzy kraje nie mogły zasiąść do stołu negocjacyjnego. Specjalny wysłannik, Jared Kushner i prezydent Trump sprawili, że niemożliwe stało się możliwe w odniesieniu do pokoju na Bliskim Wschodzie, i wiem, że chcą zrobić to samo w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej - dodała.

Opracował Adam Styczek /akw