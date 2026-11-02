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Świat

Rosjanie dwukrotnie zbombardowali szkołę. Zginęło ponad 20 osób

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Skutki rosyjskiego ataku na szkołę w miejscowości Komyszuwacha
Skutki rosyjskiego ataku na szkołę w miejscowości Komyszuwacha (2 listopada 2026 roku)
Źródło wideo: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyU
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie "w podwójnym uderzeniu" zbombardowali szkołę w miejscowości Komyszuwacha w regionie zaporoskim. Placówka była wykorzystywana do dystrybucji pomocy humanitarnej. Zginęły 24 osoby.

Jak przekazał w poniedziałek w serwisie X prezydent Ukrainy, osada Komyszuwacha w regionie zaporoskim była od rana tego dnia bombardowana z powietrza przez Rosjan.

Komyszuwacha, obwód zaporoski
Komyszuwacha, obwód zaporoski
Źródło zdjęcia: Google Maps

"Ataki skierowane były na szkołę wykorzystywaną do celów humanitarnych - ludzie otrzymywali tam pomoc humanitarną. Po pierwszym nalocie nastąpił kolejny atak dziewięcioma bombami. Trafiły w schron, w którym przebywali ludzie. Wiadomo już niestety o 18 ofiarach śmiertelnych. Składam kondolencje rodzinom i bliskim" - napisał Wołodymyr Zełenski około godziny 18 czasu polskiego.

Prezydent przekazał, że kolejnych pięć osób zostało rannych. Dodał, że na miejscu trwa akcja ratunkowa i poszukiwania osób poszkodowanych. Według niego sytuacja jest bardzo trudna, a w akcję ratunkową zaangażowane są siły zbrojne, ratownicy oraz służby specjalne.

Około godziny później ukraińskie służby przekazały, że bilans zabitych wzrósł do 24 osób.

Zełenski: Musi nastąpić odpowiedź. Musimy chronić życie

Prezydent Ukrainy ocenił, iż atak na tę szkołę to "kolejny dowód na to, że Rosja nie chce żadnej deeskalacji, żadnej realnej sprawiedliwości".

"Po operacji humanitarnej w Oleszkach był moment, kiedy kolejne kroki mogłyby pokazać, że postęp w kierunku pokoju jest możliwy. Takimi morderstwami Rosja daje absolutnie przeciwny sygnał" - wskazał Zełenski.

Prezydent podkreślił, że musi nastąpić odpowiedź na te działania Rosji. "Odpowiedź świata. Silna i zdecydowana odpowiedź. Odpowiedź skierowana do Rosji. I wsparcie dla Ukrainy. Musimy chronić życie" - wskazał.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaWołodymyr Zełenski
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