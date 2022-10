Rosjanie wysyłają więźniów na pierwszą linię frontu. "Jeśli któryś z nich pobiegnie w tył - zabijemy"

Więźniowie, zwerbowani przez rosyjską armię, są wysyłani na pierwszą linię frontu. Zmobilizowani Rosjanie pilnują, by nie zdezerterowali, a w razie ucieczki mają do nich strzelać - donosi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak dodaje, sami poborowi są w podobny sposób pilnowani przez regularne oddziały.

"Przywieźli do nas zeków [więźniów - przyp. red.] z więzienia. Zaprowadzili ich gdzieś do przodu, a my siedzimy jako oddział zaporowy: jeśli któryś z nich pobiegnie w tył - zabijemy" - opowiada na nagraniu mężczyzna rozmawiający z kobietą. Wyjaśnia następnie, że jego oddział ma za plecami jeszcze kolejną linię: "tam również nie ma powrotu, ucieczka jest nierealna, swoi cię zastrzelą".