Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosjanie uderzyli w porty. Trzy zagraniczne statki uszkodzone

Odessa
Odessa po ataku sił rosyjskich
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Siły rosyjskie kontynuują ataki na Ukrainę. W nocy z czwartku na piątek uderzyły miedzy innymi w porty w obwodach odeskim i mikołajowskim na południu kraju. Trzy statki pod banerami Słowacji, Liberii i Palau zostały uszkodzone - przekazał wicepremier Ukrainy do spraw odbudowy Ołeksij Kułeba. Celem ataków były także obiekty infrastruktury energetycznej.

Porty obwodu odeskiego były atakowane przez całą noc - napisał w piątek rano w mediach społecznościowych Ołeksij Kułeba. Dodał, że Rosja "kontynuuje próby niszczenia logistyki w ukraińskich portach morskich, co podkopuje gospodarkę i bezpieczeństwo żywnościowe".

Wśród uszkodzonych przez bezzałogowiec obiektów wymienił elewatory, magazyny cywilnych przedsiębiorstw, barkę oraz statki pod banderami Słowacji i Palau. "Służby gaszą pożary, pracownicy portowi kontynuują ocenę uszkodzeń" - przekazał wicepremier Ukrainy do spraw odbudowy.

Miejsce ataku sił rosyjskich na Odessę
Miejsce ataku sił rosyjskich na Odessę
Źródło: Ołeksij Kułeba/Facebook

Napisał, że również w obwodzie mikołajowskim uszkodzone zostały terminal oraz statek pod banderą Liberii.

600 dronów, dziesiątki rakiet. "Cyniczny atak tuż przed Bożym Narodzeniem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

600 dronów, dziesiątki rakiet. "Cyniczny atak tuż przed Bożym Narodzeniem"

Uszkodzona także infrastruktura energetyczna

Ponadto Kułeba poinformował, że w wyniku ataku dronów została uszkodzona lokomotywa przy stacji kolejowej w Kowlu. Miasto jest położone w obwodzie wołyńskim, graniczącym z Polską.

W wyniku ostrzałów trzech obwodów: chersońskiego, donieckiego i zaporoskiego w ciągu ostatniej doby zginęło trzech cywilów, a co najmniej 13 zostało rannych - poinformowały władze tych regionów.

Celem sił rosyjskich były między innymi obiekty infrastruktury energetycznej.

Iskander i 99 dronów

Ukraińskie siły powietrzne podały w piątek rano, że w nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę z użyciem jednej rakiety balistycznej Iskander i 99 dronów bojowych.

Ukraińska obrona zestrzeliła 73 wrogie bezzałogowce. Odnotowano trafienie rakiety balistycznej oraz 26 dronów bojowych w 16 lokalizacjach - przekazały ukraińskie siły powietrzne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/akr

Źródło: PAP, NV, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ołeksij Kułeba

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieOdessa
Czytaj także:
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
BIZNES
Mróz w Korei Południowej
Najzimniejszy dzień sezonu. Chwycił kilkunastopniowy mróz
METEO
pukanie do drzwi shutterstock_2123753924
Zaprosili go do siebie na Boże Narodzenie. Został na 45 lat
Świat
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali psa, którego ktoś przywiązał do drzewa w centrum miasta
Ktoś przywiązał psa do drzewa w centrum miasta
Katowice
Muniek Staszczyk
"Tak musiało być". Muniek Staszczyk o wyrzuceniu Sidney'a Polaka przez SMS
Polska
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
BIZNES
605090728_25346142665007488_955122365099885380_n-0001
"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"
WARSZAWA
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
METEO
imageTitle
Tego NBA nie widziała. Spektakularny rekord Jokicia
EUROSPORT
Wybuch w meczecie w Syrii
Wybuch w meczecie. Są ofiary śmiertelne i ranni
Świat
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel ostro o Trumpie w "alternatywnym orędziu świątecznym"
Świat
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
BIZNES
Miejsce wypadku - Szaflary woj. małopolskie
Zderzenie dwóch aut na Zakopiance
Kraków
Zełenski i Trump w Białym Domu
Możliwa data i miejsce? Doniesienia w sprawie Zełenskiego i Trumpa
Świat
imageTitle
Strzelał do kolarzy, trafił do aresztu. Skruchy nie wyraził
EUROSPORT
Mistrz świata odwiedził Wielki Mur Chiński
"Dyscyplina z pazurem". Celuje w olimpijskie złoto, tata nie ma już szans
Rafał Kazimierczak
Ewakuacja (zdjęcie ilustracyjne)
Podtruli się dymem, trafili do szpitala
Szczecin
Trzyosobowa rodzina utknęła na balkonie
Ogień odciął im drogę ucieczki. Rodzina utknęła na balkonie
Kujawsko-Pomorskie
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
BIZNES
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
METEO
Kate i Charlotte przy fortepianie
Wzruszające nagranie księżnej Kate z córką
Świat
Kolizja w alei Jana Pawła II
"Dobijała się do kierowcy, który lekko przestraszony skulił się za kierownicą"
WARSZAWA
Kierowca został ukarany mandatem karnym i punktami karnymi
Nie zatrzymał się przed znakiem STOP, wjechał pod pociąg
Rzeszów
Palił się drewniany dom
Dwie osoby zginęły w pożarze domu
Białystok
Opady marznące, oblodzenie
Gołoledź na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
METEO
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
BIZNES
imageTitle
Nie żyje John Robertson, autor gola na wagę Pucharu Europy
EUROSPORT
Ukraina żołnierze
"Nie możemy czekać". Czy Ukraina jest gotowa na ten plan?
Świat
Okładka trzeciego tomu "Pałacu Wszystkich Przyszłości"
Gdyby Niemcy nie zburzyli Saskiego. Komiksowe historie alternatywne
Piotr Bakalarski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica