Rosjanie uderzyli w porty. Trzy zagraniczne statki uszkodzone

Odessa po ataku sił rosyjskich

Porty obwodu odeskiego były atakowane przez całą noc - napisał w piątek rano w mediach społecznościowych Ołeksij Kułeba. Dodał, że Rosja "kontynuuje próby niszczenia logistyki w ukraińskich portach morskich, co podkopuje gospodarkę i bezpieczeństwo żywnościowe".

Wśród uszkodzonych przez bezzałogowiec obiektów wymienił elewatory, magazyny cywilnych przedsiębiorstw, barkę oraz statki pod banderami Słowacji i Palau. "Służby gaszą pożary, pracownicy portowi kontynuują ocenę uszkodzeń" - przekazał wicepremier Ukrainy do spraw odbudowy.

Miejsce ataku sił rosyjskich na Odessę Źródło: Ołeksij Kułeba/Facebook

Napisał, że również w obwodzie mikołajowskim uszkodzone zostały terminal oraz statek pod banderą Liberii.

Uszkodzona także infrastruktura energetyczna

Ponadto Kułeba poinformował, że w wyniku ataku dronów została uszkodzona lokomotywa przy stacji kolejowej w Kowlu. Miasto jest położone w obwodzie wołyńskim, graniczącym z Polską.

W wyniku ostrzałów trzech obwodów: chersońskiego, donieckiego i zaporoskiego w ciągu ostatniej doby zginęło trzech cywilów, a co najmniej 13 zostało rannych - poinformowały władze tych regionów.

Celem sił rosyjskich były między innymi obiekty infrastruktury energetycznej.

Iskander i 99 dronów

Ukraińskie siły powietrzne podały w piątek rano, że w nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę z użyciem jednej rakiety balistycznej Iskander i 99 dronów bojowych.

Ukraińska obrona zestrzeliła 73 wrogie bezzałogowce. Odnotowano trafienie rakiety balistycznej oraz 26 dronów bojowych w 16 lokalizacjach - przekazały ukraińskie siły powietrzne.

