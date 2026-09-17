Świat Rosjanie pokazali nagranie z ataku na lokomotywę przy granicy z Polską Andrzej Zaucha |

Atak na pociąg przy granicy z Polską. Rosjanie pokazali nagranie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Dla Rosjan ostatni atak na pociąg relacji Kijów-Warszawa w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin to powód do dumy - rosyjskie ministerstwo obrony pochwaliło się nim w sieci.

Zaprezentowano ostatnie sekundy lotu odrzutowego drona. Pilot cały czas utrzymywał łączność z pociskiem, który był precyzyjnie naprowadzany.

Rosjanie pokazali nagranie z ataku na lokomotywę przy granicy z Polską Źródło zdjęcia: TVN24

- Chociaż Rosjanie uważają nasze koleje za kluczowy cel, to one pracują na wysokim poziomie. Mimo opóźnień, ataków i zniszczeń, udaje się nam utrzymać logistykę - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nawet kilka razy w ciągu doby Rosjanie atakują ukraińskie pociągi. W środę nad ranem został trafiony pociąg jadący z ukraińskiej stolicy na południe kraju. Nikt nie ucierpiał, bo Ukraińcy opracowali cały system wczesnego ostrzegania i ewakuacji.

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Nie zawsze udaje się wykryć nadlatujące drony. W ataku pod Odessą zginęli maszyniści, ale pasażerom nic się nie stało. - Nie widzieliśmy ataku. Dopiero, jak wyszliśmy z pociągu, zobaczyliśmy co się stało. Pracownicy kolei nam tylko powiedzieli: ewakuujcie się szybko dla waszego bezpieczeństwa - powiedziała pasażerka pociągu, pani Natalia.

Rosja wzięła na cel ukraińską kolej

Od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej ataki uszkodziły lub całkowicie zniszczyły ponad 500 lokomotyw, z czego ponad połowę tylko w tym roku. Ukraińska kolej zapewnia funkcjonowanie kraju.

Ukraina nie produkuje paliwa, bo jej rafinerie zostały zniszczone. Całość musi sprowadzić z Zachodu, transportem drogowym i kolejowym - podobnie jak broń i zaopatrzenie dla armii. Do tego utrzymuje ruch pasażerski w ogromnym kraju i ewakuuje mieszkańców stref przyfrontowych, a także wozi do Kijowa ważnych polityków z Zachodu.

Pociągiem do Kijowa przyjechali ostatnio specjalni wysłannicy Donalda Trumpa. - Uwielbiam pociągi. Ten przypomniał mi czasy, gdy lata temu jeździłem do babci na Florydę. Dla mnie i Jareda (Kushnera - red.) podróż była znakomita - powiedział Steve Witkoff.

- Wojna pokazała, że kolej jest tym środkiem, który zapewnia funkcjonowanie i spójność państwa zarówno w wykorzystaniu cywilnym, jak i wojskowym - powiedział ekspert do spraw transportu Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dlatego Rosja intensyfikuje ataki - tym bardziej, że rosyjska armia na froncie już nie posuwa się do przodu. Od początku wojny straciła 1,5 miliona żołnierzy. - Półtora miliona Rosjan albo zginęło, albo zostało rannych, albo zostało wziętych do niewoli. To jest ogromna suma. To są dwa roczniki męskie - wskazał ekspert portalu Defence24 kmdr. por. rez. Maksymilian Dura.

W środę Ukraińcy pochwalili się kolejnym sukcesem. W ataku dronów został zabity rosyjski generał, który zaledwie dwa tygodnie wcześniej dostał tytuł bohatera Rosji.