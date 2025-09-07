Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ostrzelana siedziba rządu w Kijowie. Premier pokazuje wnętrze

Premier Ukrainy pokazuje wnętrze budynku siedziby rządu w Kijowie
Rosyjski atak na siedzibę ukraińskiego rządu
Źródło: Reuters
Po raz pierwszy od wybuchu wojny główny budynek ukraińskiego rządu został uszkodzony w wyniku ataku - przekazała premier Ukrainy Julia Swyrydenko. "Dalsze zwlekanie z mocną reakcją przeciwko Putinowi i próby jego ułagodzenia nie mają sensu" - skomentował premier Donald Tusk.

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, w tym na stolicę - Kijów. Jak podały siły powietrzne Ukrainy, Rosjanie wystrzelili łącznie 805 dronów i 13 pocisków.

Premier Swyrydenko poinformowała, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został główny budynek ukraińskiego rządu. Stało się to po raz pierwszy od wybuchu wojny.

Przekazała, że na miejscu pracują strażacy, którzy próbują ugasić powstały w wyniku ataku pożar.

Budynek Rządu Ukrainy
Budynek Rządu Ukrainy
Źródło: Valentyn Ogirenko / Reuters / Forum

"Tak, po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. Strażacy gaszą pożar. Dziękuję im za tę pracę. Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju" - przekazała Swyrydenko na Telegramie.

Jak zaznaczyła, świat musi zareagować na ten atak. Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie presji sankcyjnej - przede wszystkim na rosyjską ropę naftową i gaz ziemny. "Potrzebne są nowe restrykcje, które uderzą w machinę wojskową Kremla" - wezwała.

"Rosja nie chce pokoju"

W kolejnym wpisie zamieściła swoje zdjęcie w zniszczonym budynku rządowym. "Tak wygląda teraz budynek rządowy po porannym ataku Rosji" - napisała. Dodała, że nikomu nic się nie stało, a pożar został ugaszony i podziękowała ratownikom.

Zaznaczyła, że "rosyjski terror nie powstrzyma pracy rządu". Zaznaczyła, że chociaż zniszczenia zostaną naprawione, to nie da się zwrócić życia Ukraińców, a w ciągu nocy zginęły cztery osoby, a 44 zostały ranne w wyniku ostrzału.

"Rosja nie chce pokoju" - podkreśliła. Zaapelowała też do partnerów i krajów całego świata o pomoc Ukrainie i zwiększenie presji na Rosję. "Czas działać" - dodała.

Tusk: zwlekanie z mocną reakcją nie ma sensu

Do rosyjskiego ataku odniósł się premier Donald Tusk. "Rosyjski atak na budynki rządowe w Kijowie po raz kolejny pokazuje, że dalsze zwlekanie z mocną reakcją przeciwko Putinowi i próby jego ułagodzenia nie mają sensu" - przekazał.

"USA i Europa muszą wspólnie zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni. Mamy wszelkie niezbędne instrumenty" - dodał premier.

Ataki na Ukrainę

W atakach na stolicę co najmniej 18 osób zostało rannych, a trzy - w tym niemowlę - zginęły. W wyniku ataku ranna została także kobieta w ciąży. Zestrzelone drony spowodowały pożary w kilku wieżowcach.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

W sobotę wieczorem Rosjanie przeprowadzili też nalot na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy oraz obwód sumski na północnym wschodzie.

W Zaporożu 15 osób zostało rannych, z których cztery trafiły do ​​szpitala. W obwodzie sumskim rannych jest łącznie siedem osób, w tym 9-letnie dziecko. Zginęła też jedna kobieta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Facebook @yulia.svyrydenko

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
imageTitle
Karty odkryte. Wyjściowy skład Polaków na Finlandię
Najnowsze
Żandarmeria Wojskowa
Zwrot w sprawie wybuchu na poligonie. Ewakuacja po przeszukaniu mieszkania
Polska
Noc, mgła
Ostrzeżenia IMGW. Miejscami noc będzie niebezpieczna
METEO
imageTitle
"Zawodnicy dają z siebie wszystko, żeby naród Polsce był dumny"
EUROSPORT
imageTitle
Dzień dla ucieczki na Vuelcie. Wielkie zwycięstwo Duńczyka
EUROSPORT
Gruzja w ćwierćfinale
Gruzja sprawiła ogromną niespodziankę w EuroBaskecie
EUROSPORT
GAZA
Eksplozja i ściana dymu. Moment ataku na nagraniu
Świat
Huragan
Zagrożenie ma ich minąć o włos. Wprowadzono stan wyjątkowy
METEO
Catalonia wypadek
Autokar z turystami wypadł z drogi. Są ranni
Świat
imageTitle
Verstappen triumfuje w słynnym wyścigu. Za nim liderzy Formuły 1
Najnowsze
nawrocki
Kolejne podróże Nawrockiego. Te kraje odwiedzi
Polska
imageTitle
Kapitan Polaków o ćwierćfinale: dla mnie to szczególny mecz
EUROSPORT
konkret bez falsz
FAŁSZOsada w Szkocji "starsza niż piramidy w Egipcie". Tak, ale coś tu nie pasuje
Gabriela Sieczkowska
Do tragedii doszło w sobotę
Ich auto znaleźli w stawie. Żałoba po śmierci dwóch strażaków
Łódź
imageTitle
Pięć setów i wielkie emocje w finale mistrzostw świata siatkarek
EUROSPORT
Wypadek autokaru
Nagle zjechał na pobocze, później wrócił na jezdnię. Kierowca nie żyje
Lublin
Niedźwiedź Okan
Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą
METEO
imageTitle
"Kompromitacja stulecia". Ostra krytyka po sensacyjnej porażce
EUROSPORT
Restauracja
Ruszają przygotowania do imprez. Tyle średnio za "talerzyk"
BIZNES
Kobieta zaparkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością
Zaparkowała na "kopercie" i poszła z dzieckiem do szkoły. Kiedy wróciła, policja już czekała
Poznań
Wieża RTV na zdjęciu z początku lat dziewięćdziesiątych
Są dwie, "od zawsze", nawet w logo osiedla. Jedna może zniknąć
Filip Czekała
Wezwano ratowników medycznych
Zasłabł podczas zawodów, poprosił o pomoc. Nie żyje
Trójmiasto
imageTitle
Pajor błysnęła, Barcelona wygrała 8:1
EUROSPORT
Moment jednej z kradzieży nagrały kamery
Tak kradli łupy warte prawie pół miliona złotych
Wrocław
Zamknięta plaża w Sydney
Krzyczał "nie chcę być ugryziony". Obława u wybrzeży Australii
METEO
kabel, energetyka, telekomunikacja, podwodny kabel
Przerwy w dostępie do internetu. "Ciąg awarii kabli podmorskich"
Świat
imageTitle
"Na tym polega nasza siła, że możemy się wygrzebać z trudnej sytuacji"
EUROSPORT
Bogdan Klich
Co Przydacz robił u Klicha? "Dla Trumpa to nie Bogdan, tylko Boogie"
Polska
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
WARSZAWA
imageTitle
Święto kobiecej piłki w Niemczech. Rekord pobity o blisko 20 tysięcy
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica