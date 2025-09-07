Ostrzelana siedziba rządu w Kijowie. Premier pokazuje wnętrze

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, w tym na stolicę - Kijów. Jak podały siły powietrzne Ukrainy, Rosjanie wystrzelili łącznie 805 dronów i 13 pocisków.
Premier Swyrydenko poinformowała, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został główny budynek ukraińskiego rządu. Stało się to po raz pierwszy od wybuchu wojny.
Przekazała, że na miejscu pracują strażacy, którzy próbują ugasić powstały w wyniku ataku pożar.
"Tak, po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. Strażacy gaszą pożar. Dziękuję im za tę pracę. Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju" - przekazała Swyrydenko na Telegramie.
Jak zaznaczyła, świat musi zareagować na ten atak. Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie presji sankcyjnej - przede wszystkim na rosyjską ropę naftową i gaz ziemny. "Potrzebne są nowe restrykcje, które uderzą w machinę wojskową Kremla" - wezwała.
"Rosja nie chce pokoju"
W kolejnym wpisie zamieściła swoje zdjęcie w zniszczonym budynku rządowym. "Tak wygląda teraz budynek rządowy po porannym ataku Rosji" - napisała. Dodała, że nikomu nic się nie stało, a pożar został ugaszony i podziękowała ratownikom.
Zaznaczyła, że "rosyjski terror nie powstrzyma pracy rządu". Zaznaczyła, że chociaż zniszczenia zostaną naprawione, to nie da się zwrócić życia Ukraińców, a w ciągu nocy zginęły cztery osoby, a 44 zostały ranne w wyniku ostrzału.
"Rosja nie chce pokoju" - podkreśliła. Zaapelowała też do partnerów i krajów całego świata o pomoc Ukrainie i zwiększenie presji na Rosję. "Czas działać" - dodała.
Tusk: zwlekanie z mocną reakcją nie ma sensu
Do rosyjskiego ataku odniósł się premier Donald Tusk. "Rosyjski atak na budynki rządowe w Kijowie po raz kolejny pokazuje, że dalsze zwlekanie z mocną reakcją przeciwko Putinowi i próby jego ułagodzenia nie mają sensu" - przekazał.
"USA i Europa muszą wspólnie zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni. Mamy wszelkie niezbędne instrumenty" - dodał premier.
Ataki na Ukrainę
W atakach na stolicę co najmniej 18 osób zostało rannych, a trzy - w tym niemowlę - zginęły. W wyniku ataku ranna została także kobieta w ciąży. Zestrzelone drony spowodowały pożary w kilku wieżowcach.
W sobotę wieczorem Rosjanie przeprowadzili też nalot na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy oraz obwód sumski na północnym wschodzie.
W Zaporożu 15 osób zostało rannych, z których cztery trafiły do szpitala. W obwodzie sumskim rannych jest łącznie siedem osób, w tym 9-letnie dziecko. Zginęła też jedna kobieta.
Autorka/Autor: kkop/ads
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Facebook @yulia.svyrydenko