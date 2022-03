Rosjanie zapowiadają, że skupią się na Donbasie. BBC analizuje, czy doszło do zmiany strategii

Trwa 31. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Jeden z czołowych rosyjskich generałów Siergiej Rudskoj powiedział, że "pierwszy etap" tego, co prezydent Władimir Putin nazywa "specjalną operacją wojskową", został w większości zakończony i że rosyjskie siły będą teraz koncentrować się na "całkowitym wyzwoleniu Donbasu". BBC analizuje, czy jest to zmiana akcentów i ograniczenie skali ambicji Moskwy w agresji na Ukrainę.

Dowódca Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego rosyjskiej armii Siergiej Rudskoj oświadczył w piątek, że "główne zadania pierwszego etapu operacji zostały zasadniczo zrealizowane". "Potencjał bojowy Sił Zbrojnych Ukrainy został znacznie zmniejszony, co (...) umożliwia skupienie naszych wysiłków na osiągnięciu głównego celu, czyli wyzwoleniu Donbasu" - dodał Rudskoj, cytowany przez agencję Reutera.

Sztab Generalny Rosji jednocześnie podkreślił, że "operacja wojskowa" w Ukrainie będzie kontynuowana do czasu, aż siły rosyjskie wykonają postawione przed nimi zadania. Nie podano jednak precyzyjnie, jakie są to zadania.

Rudskoj przekazał też, że w Ukrainie zginęło dotychczas 1 351 rosyjskich żołnierzy, a 3 825 zostało rannych. Wojsko rosyjskie nie podawało oficjalnej liczby ofiar od 2 marca, kiedy to podało, że zginęło 498 żołnierzy. Według danych Sztabu Generalnego ukraińskich sił zbrojnych, całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 26 marca to około 16,4 tysiąca ludzi - zabitych, rannych i wziętych do niewoli łącznie.