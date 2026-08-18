Co najmniej 10 zabitych po rosyjskim ataku na ukraińską wioskę. "Odpowiemy na to"
Rosyjska rakieta uderzyła we wtorek w wieś Peczenichy na południowy zachód od Charkowa - poinformował gubernator obwodu charkowskiego Oleh Syniehubov na Telegramie.
"Wstępne informacje wskazują, że zginęło 10 osób. Osiem kolejnych zostało rannych. Otrzymują one niezbędną pomoc medyczną" - napisał. Jak dodał, uszkodzonych zostało 10 domów, budynek poczty, kawiarnia oraz co najmniej siedem pojazdów.
Zełenski zapowiada odwet i apeluje do sojuszników
Informację potwierdził również prezydent Wołodymyr Zełenski. "Dziś rano Rosjanie przeprowadzili brutalny atak na ruchliwe skrzyżowanie w Pieczenichach w obwodzie charkowskim" - napisał na X.
Podkreślił, że w tym miejscu "znajdują się poczta i sklepy", a w pobliżu zlokalizowane są "wyłącznie budynki mieszkalne". Jak dodał, "na chwilę obecną potwierdzono śmierć 10 osób", a "wielu" jest rannych.
"Z pewnością odpowiemy na ten rosyjski atak" - zapowiedział. Jak dodał, "równie ważne jest", aby sojusznicy "uzupełniali" działania Ukrainy "własnymi krokami, wywierając presję na Rosję i wspierając Ukrainę".