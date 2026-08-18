Świat Co najmniej 10 zabitych po rosyjskim ataku na ukraińską wioskę. "Odpowiemy na to" Mikołaj Gątkiewicz |

Rosja przeprowadziła potężny atak na ukraińskie miasta. Zniszczenia w Odessie i Charkowie (9.08.) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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Rosyjska rakieta uderzyła we wtorek w wieś Peczenichy na południowy zachód od Charkowa - poinformował gubernator obwodu charkowskiego Oleh Syniehubov na Telegramie.

"Wstępne informacje wskazują, że zginęło 10 osób. Osiem kolejnych zostało rannych. Otrzymują one niezbędną pomoc medyczną" - napisał. Jak dodał, uszkodzonych zostało 10 domów, budynek poczty, kawiarnia oraz co najmniej siedem pojazdów.

Zaatakowana wieś Peczenichy Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Zełenski zapowiada odwet i apeluje do sojuszników

Informację potwierdził również prezydent Wołodymyr Zełenski. "Dziś rano Rosjanie przeprowadzili brutalny atak na ruchliwe skrzyżowanie w Pieczenichach w obwodzie charkowskim" - napisał na X.

Podkreślił, że w tym miejscu "znajdują się poczta i sklepy", a w pobliżu zlokalizowane są "wyłącznie budynki mieszkalne". Jak dodał, "na chwilę obecną potwierdzono śmierć 10 osób", a "wielu" jest rannych.

"Z pewnością odpowiemy na ten rosyjski atak" - zapowiedział. Jak dodał, "równie ważne jest", aby sojusznicy "uzupełniali" działania Ukrainy "własnymi krokami, wywierając presję na Rosję i wspierając Ukrainę".

This morning, the Russians launched a brutal attack on a busy intersection in Pechenihy, Kharkiv region – a location with a post office and stores, surrounded only by residential buildings.



As of now, 10 people have been reported killed. My condolences to their families and… pic.twitter.com/AnFmXsSzAS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2026 Rozwiń Źródło: X/Volodymyr Zelenskyy