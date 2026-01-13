Logo strona główna
Świat

Dron uderzył w sanatorium dla dzieci. Rosyjski atak na Ukrainę

W Kijowie doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku
Rosyjski atak na Kijów (09.01.2026)
Źródło: Reuters
Rosja zaatakowała w nocy z powietrza Kijów i Charków - poinformowały ukraińskie władze. Kilka osób zostało zabitych. Z kolei Rosjanie informują o próbie odparcia ukraińskiego ataku.

Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko ogłosił, że stolica została zaatakowana przy użyciu rakiet. Mer Witalij Kliczko poinformował, że zadziałała obrona przeciwlotnicza.

Świadkowie, z którymi rozmawiała agencja Reutera, słyszeli wybuchy, ale nie pojawiły się dotąd informacje o ofiarach ani zniszczeniach w tym rejonie.

Rosjanie wystrzelili pocisk Oriesznik. Uderzył "w pobliżu granic UE i NATO"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie wystrzelili pocisk Oriesznik. Uderzył "w pobliżu granic UE i NATO"

Atak na Charków. Dwie osoby nie żyją

Szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował natomiast, że cztery osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na przedmieściach Charkowa, a sześć innych zostało rannych. Wcześniej Syniehubow ostrzegał przed wrogim atakiem dronami.

Rosyjski atak na Charków (13.01.2026)
Rosyjski atak na Charków (13.01.2026)
Źródło: dsns.gov.ua

Mer Charkowa Ihor Terechow ogłosił, że rosyjski dron uderzył w tym mieście w sanatorium dla dzieci. Nie ma informacji o ofiarach.

Rosyjski atak na Charków (13.01.2026)
Rosyjski atak na Charków (13.01.2026)
Źródło: dsns.gov.ua

Eksplozje słyszane były również w obwodzie zaporoskim - przekazał szef władz obwodowych Iwan Fedorow.

Rosja: Ukraina zaatakowała obwód rostowski

Rosyjskie systemy obrony powietrznej próbowały odeprzeć ukraiński atak powietrzny na Taganrog - poinformował we wtorek Jurij Sljusar, gubernator obwodu rostowskiego.

"Szczegóły dotyczące skutków ataku na ziemi są obecnie wyjaśniane" - napisał Slyusar na Telegramie.

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO

UkrainaWojna w UkrainieRosjaKijówCharkówWitalij Kliczko
