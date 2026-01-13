Dron uderzył w sanatorium dla dzieci. Rosyjski atak na Ukrainę

Rosyjski atak na Kijów (09.01.2026) Źródło: Reuters

Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko ogłosił, że stolica została zaatakowana przy użyciu rakiet. Mer Witalij Kliczko poinformował, że zadziałała obrona przeciwlotnicza.

Świadkowie, z którymi rozmawiała agencja Reutera, słyszeli wybuchy, ale nie pojawiły się dotąd informacje o ofiarach ani zniszczeniach w tym rejonie.

Atak na Charków. Dwie osoby nie żyją

Szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował natomiast, że cztery osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na przedmieściach Charkowa, a sześć innych zostało rannych. Wcześniej Syniehubow ostrzegał przed wrogim atakiem dronami.

Rosyjski atak na Charków (13.01.2026) Źródło: dsns.gov.ua

Mer Charkowa Ihor Terechow ogłosił, że rosyjski dron uderzył w tym mieście w sanatorium dla dzieci. Nie ma informacji o ofiarach.

Rosyjski atak na Charków (13.01.2026) Źródło: dsns.gov.ua

Eksplozje słyszane były również w obwodzie zaporoskim - przekazał szef władz obwodowych Iwan Fedorow.

Rosja: Ukraina zaatakowała obwód rostowski

Rosyjskie systemy obrony powietrznej próbowały odeprzeć ukraiński atak powietrzny na Taganrog - poinformował we wtorek Jurij Sljusar, gubernator obwodu rostowskiego.

"Szczegóły dotyczące skutków ataku na ziemi są obecnie wyjaśniane" - napisał Slyusar na Telegramie.

