Dron uderzył w sanatorium dla dzieci. Rosyjski atak na Ukrainę

Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko ogłosił, że stolica została zaatakowana przy użyciu rakiet. Mer Witalij Kliczko poinformował, że zadziałała obrona przeciwlotnicza.
Świadkowie, z którymi rozmawiała agencja Reutera, słyszeli wybuchy, ale nie pojawiły się dotąd informacje o ofiarach ani zniszczeniach w tym rejonie.
Atak na Charków. Dwie osoby nie żyją
Szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował natomiast, że cztery osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na przedmieściach Charkowa, a sześć innych zostało rannych. Wcześniej Syniehubow ostrzegał przed wrogim atakiem dronami.
Mer Charkowa Ihor Terechow ogłosił, że rosyjski dron uderzył w tym mieście w sanatorium dla dzieci. Nie ma informacji o ofiarach.
Eksplozje słyszane były również w obwodzie zaporoskim - przekazał szef władz obwodowych Iwan Fedorow.
Rosja: Ukraina zaatakowała obwód rostowski
Rosyjskie systemy obrony powietrznej próbowały odeprzeć ukraiński atak powietrzny na Taganrog - poinformował we wtorek Jurij Sljusar, gubernator obwodu rostowskiego.
"Szczegóły dotyczące skutków ataku na ziemi są obecnie wyjaśniane" - napisał Slyusar na Telegramie.
Autorka/Autor: kkop/lulu
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO