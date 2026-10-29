Świat Atak Rosji na dworzec kolejowy. Nie żyje kilkanaście osób Oprac. Kamila Grenczyn |

13 osób zginęło w rosyjskim ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze. Relacja Ołecha Biłeckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/@ZelenskyyUa

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Państwowy przewoźnik kolejowy Ukrzaliznycia poinformował, że rosyjski dron odrzutowy zaatakował dworzec w Dnieprze. Trafił w peron, na którym znajdowali się pasażerowie wchodzący do pociągu relacji Dniepr-Zaporoże. "Mimo ogłoszenia podwyższonego zagrożenia, na peronie przebywali ludzie. Są zabici i ranni" - dodała spółka.

Służby ratunkowe na miejscu ataku na stację kolejową w Dnieprze Źródło zdjęcia: x.com/@ZelenskyyUa

Do ataku doszło przed południem. Szef władz obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża przekazał w komunikatorze Telegram, że zginęło "13 osób zginęło, a rannych zostało co najmniej pięć osób.

W kolejnym wpisie urzędnik podał, że liczba rannych wzrosła do dziesięciu. "Trzy osoby zostały hospitalizowane w stanie ciężkim. Wśród nich jest 11-letni chłopiec" - napisał.

Wołodymyr Zełenski o ataku: nadszedł czas na nowe, bardziej surowe sankcje

Rosyjski atak skomentował w serwisie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Ile ataków terrorystycznych Rosja przeprowadziła przeciwko naszemu narodowi od czasu zniesienia sankcji wobec niektórych rosyjskich oligarchów i rosyjskiego sektora energetycznego, zamiast deeskalacji?" - zapytał.

"Właśnie dlatego Ukraina od zawsze podkreśla, że w odpowiedzi na eskalację działań Rosji konieczne są sprawiedliwe i zdecydowane działania ze strony Ameryki i Europy - sankcje wobec Moskwy i jej machiny wojennej nie mogą zostać złagodzone, dopóki trwa ta rosyjska wojna" - napisał.

Zełenski zaznaczył również, że "nadszedł czas na nowe, bardziej surowe sankcje ze strony UE, Stanów Zjednoczonych i grupy G7".