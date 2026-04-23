Nocny atak Rosjan. Blok w ogniu, są ofiary śmiertelne
Początkowo szef władz obwodowych Ołeksandr Ganzha informował, że w wyniku nalotu na Dniepr rannych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci. Pięć osób trafiło do szpitala w tym dziewczynki w wieku dziewięciu i 14 lat.
Później Ganzha przekazał, że liczba rannych wzrosła do dziewięciu osób, a dwie zginęły.
Szef władz obwodowych przekazał, że atak wywołał serię pożarów w bloku. Ogień pojawił się również w sklepie, zapaliło się też kilka samochodów.
Ganzha opublikował zdjęcia po rosyjskim ataku. Widać na nich kilka płonących mieszkań, które z podnośnika gaszą ekipy ratownicze.
Źródło: Reuters
