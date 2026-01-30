Kolejny rosyjski atak. 25 dronów trafiło

Trudna sytuacja w Kijowie. Brakuje ogrzewania, prądu, wody Źródło: TVN24

Ukraińskie siły zbrojne poinformowały w piątek rano o zestrzeleniu 80 dronów wysłanych w nocy na Ukrainę z Rosji oraz okupowanego przez Rosję obwodu donieckiego. "Atak powietrzny odpierany był przez lotnictwo, rakietowe wojska przeciwlotnicze, pododdziały walki radioelektronicznej, jednostki systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu.

25 dronów oraz jedna rakieta balistyczna Iskander-M trafiły w 15 celów - podaje Sztab Generalny. Nie ma informacji, co było celem ataków.

Trump: Putin się zgodził

Atak na Ukrainę nastąpił kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump poinformował, że poprosił przywódcę Rosji Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna.

Putin miał zgodzić się na tę prośbę. - Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: "Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego". A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił - ogłosił Trump. - Liczymy na to, że ustalenia będą realizowane - powiedział później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraina bez ogrzewania w środku zimy

Infrastruktura energetyczna Ukrainy stała się w ostatnim czasie szczególnym celem ataków rosyjskich, tylko w jednym z takich ataków, w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia, Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - jak podały ukraińskie siły powietrzne.

W Kijowie prawie 6 tysięcy budynków mieszkalnych zostało pozbawionych ogrzewania. Setki tysięcy abonentów pozostało bez prądu w obwodzie czernihowskim. 14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.

Polskie organizacje pozarządowe ogłosiły zbiórkę pieniędzy na generatory prądotwórcze dla Ukrainy. W poniedziałek do Kijowa dostarczono pierwszą partię zakupionych urządzeń.

