Reuters: Rosja wydała krocie na prowadzenie wojny na Ukrainie

Moskwa straciła też ponad 10 mld dol. z powodu anulowanych lub opóźnionych transakcji sprzedaży broni. Oczekuje się też, że do 2026 roku straty w efekcie niezrealizowanego, prognozowanego wcześniej wzrostu gospodarczego sięgną 1,3 biliona dolarów - powiedział dziennikarzom zastrzegający anonimowość przedstawiciel amerykańskiego rządu.

Kolejny istotny koszt dla Rosji to 20 zniszczonych lub uszkodzonych przez siły ukraińskie okrętów wojennych i jeden rosyjski tankowiec.

Republikanie zwlekają z udzieleniem wsparcia Ukrainie

Agencja Reutera zwraca uwagę, że administracja prezydenta Joe Bidena przekazała te informacje dziennikarzom w okresie, w którym Biały Dom usiłuje przekonać kontrolowaną przez Partię Republikańską Izbę Reprezentantów do przyjęcia pakietu pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu .

Jak zapytał niedawno dziennik "New York Times": jeśli republikańscy kongresmeni są gotowi posłuchać apeli Donalda Trumpa, by przestać wspierać Ukrainę, to jak wiarygodne są obietnice USA i gwarancje bezpieczeństwa dla krajów NATO?